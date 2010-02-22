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"المسابقات" تقرر نقل مباراة القادسية والاتحاد إلى الدمام

جاء ذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية

قررت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، نقل مواجهة القادسية و نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، إلى إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل عند الساعة 6:15 مساءً.

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"المسابقات" تقرر نقل مباراة القادسية والاتحاد إلى الدمام
سبق

قررت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، نقل مواجهة القادسية و نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، إلى إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل عند الساعة 6:15 مساءً.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
04:06 PM

"المسابقات" تقرر نقل مباراة القادسية والاتحاد إلى الدمام

جاء ذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، نقل مواجهة القادسية و نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، إلى إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل عند الساعة 6:15 مساءً.

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