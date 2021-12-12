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"التعليم" تنشر جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

في الأسبوع الثاني تبثّها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويُعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع الثاني للمرحلة الثانوية (عام اختياري، تحفيظ اختياري)، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.

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"التعليم" تنشر جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية
سبق

نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويُعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع الثاني للمرحلة الثانوية (عام اختياري، تحفيظ اختياري)، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
09:28 AM

"التعليم" تنشر جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

في الأسبوع الثاني تبثّها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويُعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع الثاني للمرحلة الثانوية (عام اختياري، تحفيظ اختياري)، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,450
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,677
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,390

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