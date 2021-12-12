"التعليم" تنشر جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

في الأسبوع الثاني تبثّها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويُعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع الثاني للمرحلة الثانوية (عام اختياري، تحفيظ اختياري)، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.