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"الصحة" تعلن البدء في تطعيم الفئة العمرية من ١٢-١٨ سنة بلقاح فايزر بيونتك

"الصحة": يُفضّل الفصل بين لقاحي الإنفلونزا و"كورونا" من يومين إلى 4 أيام

لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة مثل: الحرارة وآلام الجسم

نصحت وزارة الصحة، ممثلة في "#الصحة_937"، بأن يكون الفاصل الزمني بين أخذ لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا، من يومين إلى أربعة أيام؛ مؤكدةً عدم تعارض أخذ اللقاحين.

جاء ذلك في ردٍ على سؤال حول ما إذا كان هناك ضرر من أخذ ثلاث لقاحات خلال فترة وجيزة قبل أيام الحج، وهي: الجرعة الثانية من لقاح كورونا والحمى الشوكية والإنفلونزا.. لتجيب "#الصحة_937" بقولها: ‏‎"لا يتعارض أخذ لقاح الإنفلونزا مع لقاح فيروس كورونا، إلا أنه يفضل أن يكون بينهما فاصل زمنى بعدة أيام (٢ إلى ٤ أيام)؛ لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة، مثل: الحرارة وآلام الجسم".

‏وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت أمس بضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك ‎حج 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة إلى أخذ موعد مسبق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": يُفضّل الفصل بين لقاحي الإنفلونزا و"كورونا" من يومين إلى 4 أيام
سبق

نصحت وزارة الصحة، ممثلة في "#الصحة_937"، بأن يكون الفاصل الزمني بين أخذ لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا، من يومين إلى أربعة أيام؛ مؤكدةً عدم تعارض أخذ اللقاحين.

جاء ذلك في ردٍ على سؤال حول ما إذا كان هناك ضرر من أخذ ثلاث لقاحات خلال فترة وجيزة قبل أيام الحج، وهي: الجرعة الثانية من لقاح كورونا والحمى الشوكية والإنفلونزا.. لتجيب "#الصحة_937" بقولها: ‏‎"لا يتعارض أخذ لقاح الإنفلونزا مع لقاح فيروس كورونا، إلا أنه يفضل أن يكون بينهما فاصل زمنى بعدة أيام (٢ إلى ٤ أيام)؛ لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة، مثل: الحرارة وآلام الجسم".

‏وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت أمس بضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك ‎حج 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة إلى أخذ موعد مسبق.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
12:05 AM
اخر تعديل
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
02:09 AM

"الصحة": يُفضّل الفصل بين لقاحي الإنفلونزا و"كورونا" من يومين إلى 4 أيام

لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة مثل: الحرارة وآلام الجسم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
1,702

نصحت وزارة الصحة، ممثلة في "#الصحة_937"، بأن يكون الفاصل الزمني بين أخذ لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا، من يومين إلى أربعة أيام؛ مؤكدةً عدم تعارض أخذ اللقاحين.

جاء ذلك في ردٍ على سؤال حول ما إذا كان هناك ضرر من أخذ ثلاث لقاحات خلال فترة وجيزة قبل أيام الحج، وهي: الجرعة الثانية من لقاح كورونا والحمى الشوكية والإنفلونزا.. لتجيب "#الصحة_937" بقولها: ‏‎"لا يتعارض أخذ لقاح الإنفلونزا مع لقاح فيروس كورونا، إلا أنه يفضل أن يكون بينهما فاصل زمنى بعدة أيام (٢ إلى ٤ أيام)؛ لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة، مثل: الحرارة وآلام الجسم".

‏وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت أمس بضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك ‎حج 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة إلى أخذ موعد مسبق.

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