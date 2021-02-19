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"حرس الحدود" يحبط تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين بالخفجي

استكمال الإجراءات بحق المتهمين وتسليم المهربات للجهة المعنية

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن الدوريات الساحلية التابعة لقطاع حرس الحدود بالخفجي، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 750 قرص أمفيتامين.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين بتهريبها وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سداً منيعاً أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حرس الحدود" يحبط تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين بالخفجي
سبق

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن الدوريات الساحلية التابعة لقطاع حرس الحدود بالخفجي، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 750 قرص أمفيتامين.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين بتهريبها وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سداً منيعاً أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
03:23 PM

"حرس الحدود" يحبط تهريب 750 ألف قرص أمفيتامين بالخفجي

استكمال الإجراءات بحق المتهمين وتسليم المهربات للجهة المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن الدوريات الساحلية التابعة لقطاع حرس الحدود بالخفجي، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 750 قرص أمفيتامين.

وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين بتهريبها وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سداً منيعاً أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

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