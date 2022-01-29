النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال يعود للتدريبات.. ويفتح ملف بطولة كأس العالم للأندية

فرض المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول، البرتغالي "جارديم"، على لاعبي الأزرق تدريبات عدة أمس الجمعة على ملعب النادي ضمن برنامج التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وركز "جارديم" في بداية الحصة التدريبية على النواحي البدنية؛ إذ أخضع اللاعبين إلى تدريبات لياقية متنوعة، بعدها طبَّق اللاعبون العديد من الجُمل الفنية.

ويفتتح الهلال (بطل دوري أبطال آسيا 2021) مشاركته في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات بمواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي وبيري من هاييتي في السادس من نوفمبر المقبل.

الهلال دوري أبطال آسيا كأس العالم كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال يعود للتدريبات.. ويفتح ملف بطولة كأس العالم للأندية
سبق

فرض المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول، البرتغالي "جارديم"، على لاعبي الأزرق تدريبات عدة أمس الجمعة على ملعب النادي ضمن برنامج التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وركز "جارديم" في بداية الحصة التدريبية على النواحي البدنية؛ إذ أخضع اللاعبين إلى تدريبات لياقية متنوعة، بعدها طبَّق اللاعبون العديد من الجُمل الفنية.

ويفتتح الهلال (بطل دوري أبطال آسيا 2021) مشاركته في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات بمواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي وبيري من هاييتي في السادس من نوفمبر المقبل.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
12:33 AM

الهلال يعود للتدريبات.. ويفتح ملف بطولة كأس العالم للأندية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
343

فرض المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول، البرتغالي "جارديم"، على لاعبي الأزرق تدريبات عدة أمس الجمعة على ملعب النادي ضمن برنامج التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وركز "جارديم" في بداية الحصة التدريبية على النواحي البدنية؛ إذ أخضع اللاعبين إلى تدريبات لياقية متنوعة، بعدها طبَّق اللاعبون العديد من الجُمل الفنية.

ويفتتح الهلال (بطل دوري أبطال آسيا 2021) مشاركته في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات بمواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي وبيري من هاييتي في السادس من نوفمبر المقبل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,768
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,773

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة