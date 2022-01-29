الهلال يعود للتدريبات.. ويفتح ملف بطولة كأس العالم للأندية

فرض المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول، البرتغالي "جارديم"، على لاعبي الأزرق تدريبات عدة أمس الجمعة على ملعب النادي ضمن برنامج التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.



وركز "جارديم" في بداية الحصة التدريبية على النواحي البدنية؛ إذ أخضع اللاعبين إلى تدريبات لياقية متنوعة، بعدها طبَّق اللاعبون العديد من الجُمل الفنية.



ويفتتح الهلال (بطل دوري أبطال آسيا 2021) مشاركته في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات بمواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي وبيري من هاييتي في السادس من نوفمبر المقبل.