"المواصفات" تشارك بمنتدى مواصفات المدن الذكية الآسيوية

بورقة عمل قدمها "آل صلاح" مدير إدارة مواصفات الخدمات

شاركت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في فعاليات منتدى مواصفات المدن الذكية الآسيوية "SCASF" الثاني 2019، الذي عقد على مدار ثلاثة أيام بمدينة سيول فـي كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، وترأس وفد الهيئة نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات، طامس الحمادي.

وتضمنت المشاركة اجتماعات متعددة لتبادل الخبرات والتجارب بهدف تطوير المواصفات القياسية وإجراء بحوث مشتركة حول الاحتياجات والممارسات التي تتوافق مع متطلبات المدن الذكية الآسيوية.

وقد شمل المنتدى جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات علمية، وجلسة مناقشة ختامية إضافة إلى بعض الزيارات الفنية.

وتناولت الجلسة العلمية الأولى مناقشة "التحديثات الوطنية من الدول الأعضاء في المنتدى، وذلك فيما يتعلق بمواصفات المدن الذكية".

واستعرضت الجلسة العلمية الثانية "التقنيات والمواصفات المبتكرة للمدينة الذكية".

وركزت الجلسة العلمية الثالثة على مناقشة "الخدمات والمواصفات المبتكرة للمدن الذكية"، واستعرض خلالها تطوير مواصفات المدن الذكية وبناء مؤشرات القياس لتقييم تحقيق أهداف المدن الذكية.

وشاركت "الهيئة" في هذا المنتدى بورقة عمل بعنوان "دور المواصفات القياسية للمدن الذكية في المملكة" قدمها المهندس مشاري آل صلاح، مدير إدارة مواصفات الخدمات، فيما ترأس طامس الحمادي الجلسة الثالثة في المنتدى وشارك بإدارة جلسة المناقشة الختامية للمنتدى.

واجتمع نائب المحافظ على هامش المنتدى بالمدير التنفيذي لمختبرات المطابقة الكورية KCL ورئيس الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات KATS ورئيس جمعية المواصفات الكورية KSA ، لمناقشة الأنشطة ذات الاهتمام المشترك وتعزيز تنفيذ برامج التعاون الفني على ضوء الاتفاقيات الموقعة.

وقد تم اقتراح إنشاء منتدى مواصفات المدن الذكية في آسيا "SCASF" في عام 2018، ثم تم تأسيسه في عام 2019، وهو منظمة متخصصة لتطوير وتعزيز وتوحيد المقاييس بين الدول المشاركة لتنفيذ المدن الذكية من خلال الأنشطة المتعلقة بالمواصفات.

ويضمّ المنتدى الأعضاء المشاركين في الوقت الحالي دول "جمهورية كوريا الجنوبية، المملكة العربية السعودية، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، الإمارات العربية المتحدة، فيتنام وإندونيسيا".