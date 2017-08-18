رسميًّا: نقل الدوري السعودي بالمجان.. واستمرار الحكام الأجانب وتقنية var

إطلاق منصة موحدة لبيع التذاكر.. وتطوير الملاعب

شهدت محافظة جدة اليوم حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2019-2020، الذي أُقيم تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر، وجميع رؤساء أندية دوري المحترفين، إضافة إلى نخبة من نجوم الدوري، وذلك في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في كلمته استمرار إطلاق اسم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على الدوري السعودي للمحترفين هذا العام عرفانًا بدعم سموه للأندية البالغ 1.6 مليار، وحرصه على النهوض بقيمة الأندية السعودية الإدارية والفنية بشكل خاص.

وتم خلال حفل التدشين إعلان استمرار الحكام الأجانب في الدوري السعودي لهذا العام، إضافة إلى تطوير تقنية الفار، وذلك بزيادة عدد الكاميرات من ٨ إلى ١٢ كاميرا.

وأُعلن أيضًا نقل مباريات الدوري السعودي مجانًا عبر قنوات ksa sports ، إضافة إلى تطوير خدمات النقل التلفزيوني، وذلك بزيادة عدد الكاميرات، وتقنية جديدة لتتبُّع اللاعبين، وإحصائيات المباريات، ومنصة إلكترونية للمشاهدة.

وتم إطلاق منصة موحدة للجمهور الرياضي لتسهيل الحصول على التذاكر إلكترونيًّا، تتيح للأندية البيع من خلالها، وإطلاق منصة ⁦‪GSA.Live⁩ لأول مرة للاستمتاع بمشاهدة وتحليل الدوري السعودي للمحترفين.

بعد ذلك تم دخول الفِرق المشاركة في الدوري بالزي الرسمي لكل نادٍ، بحضور خمسة لاعبين ومدرب الفريق.