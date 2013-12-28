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"الزكاة والدخل" تضبط 520 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

من خلال 3064 زيارة تفتيشية نفذتها في مختلف مناطق المملكة

ضبطت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل، 520 مخالفة ضريبية، من خلال 3064 زيارة تفتيشية نفذتها الأسبوع المنصرم في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك في إطار جهودها لمتابعة امتثال المكلفين في الأسواق التجارية للأنظمة الضريبية، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط الصادرة من الهيئة.
وشملت الزيارات، منشآت تجارية في قطاعات: المطاعم، والخدمات المهنية، والورش، وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى وأقل من النسبة الأساسية، بالإضافة إلى عدم وجود عنوان المنشأة على الفاتورة الضريبية.
وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة خلال الأسبوع الماضي كانت على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة من قبل المستهلكين عبر قنوات التبليغ المعتمدة، إذ بلغ عدد البلاغات المتلقاة 297 بلاغاً في نفس الفترة.
وجَدَّدت "الزكاة والدخل" دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية للالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو عبر التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والدخل" تضبط 520 مخالفة ضريبية خلال أسبوع
سبق

ضبطت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل، 520 مخالفة ضريبية، من خلال 3064 زيارة تفتيشية نفذتها الأسبوع المنصرم في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك في إطار جهودها لمتابعة امتثال المكلفين في الأسواق التجارية للأنظمة الضريبية، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط الصادرة من الهيئة.
وشملت الزيارات، منشآت تجارية في قطاعات: المطاعم، والخدمات المهنية، والورش، وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى وأقل من النسبة الأساسية، بالإضافة إلى عدم وجود عنوان المنشأة على الفاتورة الضريبية.
وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة خلال الأسبوع الماضي كانت على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة من قبل المستهلكين عبر قنوات التبليغ المعتمدة، إذ بلغ عدد البلاغات المتلقاة 297 بلاغاً في نفس الفترة.
وجَدَّدت "الزكاة والدخل" دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية للالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو عبر التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
02:21 PM

"الزكاة والدخل" تضبط 520 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

من خلال 3064 زيارة تفتيشية نفذتها في مختلف مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل، 520 مخالفة ضريبية، من خلال 3064 زيارة تفتيشية نفذتها الأسبوع المنصرم في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك في إطار جهودها لمتابعة امتثال المكلفين في الأسواق التجارية للأنظمة الضريبية، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط الصادرة من الهيئة.
وشملت الزيارات، منشآت تجارية في قطاعات: المطاعم، والخدمات المهنية، والورش، وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى وأقل من النسبة الأساسية، بالإضافة إلى عدم وجود عنوان المنشأة على الفاتورة الضريبية.
وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة خلال الأسبوع الماضي كانت على إثر بلاغات وردت إلى الهيئة من قبل المستهلكين عبر قنوات التبليغ المعتمدة، إذ بلغ عدد البلاغات المتلقاة 297 بلاغاً في نفس الفترة.
وجَدَّدت "الزكاة والدخل" دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية للالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو عبر التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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