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بريطانيا: وضْع الكمامات قد لا يكون ضروريًّا في الصيف

هاريس: هي فترة أكثر أمانًا لنا ولا تحتاج لكثير من التدخل

قالت جيني هاريس نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا: إن المواطنين قد لا يحتاجون لوضع كمامات للوقاية من كوفيد-19 خلال شهور الصيف إذا انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير؛ لكن استخدامها سيكون ضروريًّا مرة أخرى في الشتاء على الأرجح.

وأضافت في مؤتمر صحفي: "من المحتمل جدًّا خلال شهور الصيف، كما فعلنا العام الماضي، عندما نرى المعدلات تنخفض، ألا نحتاج إلى وضع الكمامات طوال الوقت"؛ وفق "سكاي نيوز".

وتابعت قائلة: "أعتقد أن فترة الصيف بشكل عام هي فترة أكثر أمانًا لنا، ولا تحتاج لكثير من التدخل. لكن أعتقد أن هذا لا يعني أن نستبعدها (وضع الكمامات) عندما ندخل مجددًا في فترات الشتاء".

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد قال إنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل، مثلما يفعلون تمامًا مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح؛ مضيفًا أنه لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن.

بريطانيا فيروس كورنا الجديد

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بريطانيا: وضْع الكمامات قد لا يكون ضروريًّا في الصيف
سبق

قالت جيني هاريس نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا: إن المواطنين قد لا يحتاجون لوضع كمامات للوقاية من كوفيد-19 خلال شهور الصيف إذا انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير؛ لكن استخدامها سيكون ضروريًّا مرة أخرى في الشتاء على الأرجح.

وأضافت في مؤتمر صحفي: "من المحتمل جدًّا خلال شهور الصيف، كما فعلنا العام الماضي، عندما نرى المعدلات تنخفض، ألا نحتاج إلى وضع الكمامات طوال الوقت"؛ وفق "سكاي نيوز".

وتابعت قائلة: "أعتقد أن فترة الصيف بشكل عام هي فترة أكثر أمانًا لنا، ولا تحتاج لكثير من التدخل. لكن أعتقد أن هذا لا يعني أن نستبعدها (وضع الكمامات) عندما ندخل مجددًا في فترات الشتاء".

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد قال إنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل، مثلما يفعلون تمامًا مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح؛ مضيفًا أنه لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
08:38 AM

بريطانيا: وضْع الكمامات قد لا يكون ضروريًّا في الصيف

هاريس: هي فترة أكثر أمانًا لنا ولا تحتاج لكثير من التدخل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت جيني هاريس نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا: إن المواطنين قد لا يحتاجون لوضع كمامات للوقاية من كوفيد-19 خلال شهور الصيف إذا انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير؛ لكن استخدامها سيكون ضروريًّا مرة أخرى في الشتاء على الأرجح.

وأضافت في مؤتمر صحفي: "من المحتمل جدًّا خلال شهور الصيف، كما فعلنا العام الماضي، عندما نرى المعدلات تنخفض، ألا نحتاج إلى وضع الكمامات طوال الوقت"؛ وفق "سكاي نيوز".

وتابعت قائلة: "أعتقد أن فترة الصيف بشكل عام هي فترة أكثر أمانًا لنا، ولا تحتاج لكثير من التدخل. لكن أعتقد أن هذا لا يعني أن نستبعدها (وضع الكمامات) عندما ندخل مجددًا في فترات الشتاء".

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد قال إنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل، مثلما يفعلون تمامًا مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح؛ مضيفًا أنه لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن.

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