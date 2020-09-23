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بعد بلاغ القنبلة.. السلطات الفرنسية تخلي برج إيفل

لا تزال التحقيقات مستمرة عقب الاتصال الهاتفي

قامت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، بإجلاء الزوار من برج إيفل، أبرز رموز العاصمة باريس.

وبحسب "روسيا اليوم" أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن أجهزة الأمن أخلت البرج من الزوار وطوقت المنطقة، بعد تلقي اتصال هاتفي زعم وجود قنبلة في المبنى التاريخي الذي يحظى بشعبية واسعة لدى السياح.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في البلاغ، حسب التقارير، فيما أكد الفريق الإعلامي التابع للبرج إجلاء الزوار منه، دون الكشف عن سبب هذا القرار.

فرنسا

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بعد بلاغ القنبلة.. السلطات الفرنسية تخلي برج إيفل
سبق

قامت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، بإجلاء الزوار من برج إيفل، أبرز رموز العاصمة باريس.

وبحسب "روسيا اليوم" أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن أجهزة الأمن أخلت البرج من الزوار وطوقت المنطقة، بعد تلقي اتصال هاتفي زعم وجود قنبلة في المبنى التاريخي الذي يحظى بشعبية واسعة لدى السياح.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في البلاغ، حسب التقارير، فيما أكد الفريق الإعلامي التابع للبرج إجلاء الزوار منه، دون الكشف عن سبب هذا القرار.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
03:26 PM

بعد بلاغ القنبلة.. السلطات الفرنسية تخلي برج إيفل

لا تزال التحقيقات مستمرة عقب الاتصال الهاتفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، بإجلاء الزوار من برج إيفل، أبرز رموز العاصمة باريس.

وبحسب "روسيا اليوم" أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن أجهزة الأمن أخلت البرج من الزوار وطوقت المنطقة، بعد تلقي اتصال هاتفي زعم وجود قنبلة في المبنى التاريخي الذي يحظى بشعبية واسعة لدى السياح.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في البلاغ، حسب التقارير، فيما أكد الفريق الإعلامي التابع للبرج إجلاء الزوار منه، دون الكشف عن سبب هذا القرار.

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