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وزير التعليم يصدر تعميماً بتحديث بيانات مستحقي الترقية للمرتبة 13

لكل قطاعات الوزارة والإدارات.. وفيما دون بمنصة "بياناتي الوظيفية"

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تعميماً لجميع قطاعات الوزارة والملحقيات وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ لتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية من مستحقي الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون بمنصة "بياناتي الوظيفية" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإضافة المؤهلات العلمية والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس.

ويأتي التعميم انطلاقاً من اهتمام الوزارة بمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية؛ نظير ما تمثله الترقية من أهمية وأثر إيجابي في تطوير الكوادر البشرية، وعملاً بما تضمنته مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وما يتطلبه ذلك من تحديث البيانات لمستحقي الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون، وفتح بطاقة الترقية على النظام الإلكتروني (فارس).

ونص تعميم وزير التعليم على التأكد من وجود تقويم أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظف والموظفة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم، حيث سيتم فتح بطاقة الترقية لمستحقيها حتى تاريخ المفاضلة الحالية في 16/ 3/ 1442 وفقاً لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاطلاع على المرفقات الموضحة للمعايير والخطوات التي يجب مراعاتها وابلاغها لمنسوبي كل إدارة.

وتضمن تعميم آل الشيخ الإشارة إلى أن إجراء المقابلات الشخصية (لمستحقي المراتب (11-12-13) سيكون من قبل لجنة يتم تشكيلها في الوزارة وعمل الإجراءات اللازمة لذلك.

كما اشتمل على معايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية للمرتبة (11-12-13)، ومعايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية (للمرتبة العاشرة فما دون)، وضوابط وشروط الترقيات وفقاً للمواد الواردة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.

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وزير التعليم يصدر تعميماً بتحديث بيانات مستحقي الترقية للمرتبة 13
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تعميماً لجميع قطاعات الوزارة والملحقيات وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ لتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية من مستحقي الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون بمنصة "بياناتي الوظيفية" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإضافة المؤهلات العلمية والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس.

ويأتي التعميم انطلاقاً من اهتمام الوزارة بمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية؛ نظير ما تمثله الترقية من أهمية وأثر إيجابي في تطوير الكوادر البشرية، وعملاً بما تضمنته مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وما يتطلبه ذلك من تحديث البيانات لمستحقي الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون، وفتح بطاقة الترقية على النظام الإلكتروني (فارس).

ونص تعميم وزير التعليم على التأكد من وجود تقويم أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظف والموظفة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم، حيث سيتم فتح بطاقة الترقية لمستحقيها حتى تاريخ المفاضلة الحالية في 16/ 3/ 1442 وفقاً لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاطلاع على المرفقات الموضحة للمعايير والخطوات التي يجب مراعاتها وابلاغها لمنسوبي كل إدارة.

وتضمن تعميم آل الشيخ الإشارة إلى أن إجراء المقابلات الشخصية (لمستحقي المراتب (11-12-13) سيكون من قبل لجنة يتم تشكيلها في الوزارة وعمل الإجراءات اللازمة لذلك.

كما اشتمل على معايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية للمرتبة (11-12-13)، ومعايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية (للمرتبة العاشرة فما دون)، وضوابط وشروط الترقيات وفقاً للمواد الواردة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
06:50 PM

وزير التعليم يصدر تعميماً بتحديث بيانات مستحقي الترقية للمرتبة 13

لكل قطاعات الوزارة والإدارات.. وفيما دون بمنصة "بياناتي الوظيفية"

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عبدالحكيم شار - الرياض
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4,336

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تعميماً لجميع قطاعات الوزارة والملحقيات وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ لتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية من مستحقي الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون بمنصة "بياناتي الوظيفية" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإضافة المؤهلات العلمية والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس.

ويأتي التعميم انطلاقاً من اهتمام الوزارة بمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية؛ نظير ما تمثله الترقية من أهمية وأثر إيجابي في تطوير الكوادر البشرية، وعملاً بما تضمنته مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وما يتطلبه ذلك من تحديث البيانات لمستحقي الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون، وفتح بطاقة الترقية على النظام الإلكتروني (فارس).

ونص تعميم وزير التعليم على التأكد من وجود تقويم أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظف والموظفة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم، حيث سيتم فتح بطاقة الترقية لمستحقيها حتى تاريخ المفاضلة الحالية في 16/ 3/ 1442 وفقاً لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاطلاع على المرفقات الموضحة للمعايير والخطوات التي يجب مراعاتها وابلاغها لمنسوبي كل إدارة.

وتضمن تعميم آل الشيخ الإشارة إلى أن إجراء المقابلات الشخصية (لمستحقي المراتب (11-12-13) سيكون من قبل لجنة يتم تشكيلها في الوزارة وعمل الإجراءات اللازمة لذلك.

كما اشتمل على معايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية للمرتبة (11-12-13)، ومعايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية (للمرتبة العاشرة فما دون)، وضوابط وشروط الترقيات وفقاً للمواد الواردة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.

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