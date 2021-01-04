متمردو أفريقيا الوسطى يهاجمون مدينة الماس ويحتلون جزءاً منها

توقعات بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية اليوم

أفادت أربعة مصادر أمنية وإنسانية، اليوم الاثنين، بأن مقاتلين من المتمردين في جمهورية إفريقيا الوسطى هاجموا مدينة تعدين الماس، واحتلوها جزئيا أمس، وذلك قبل يوم من إعلان السلطات عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضافت المصادر أنه بعد ساعات من القتال أمس دخل مقاتلو الحزب الشيوعي الصيني إلى بانغاسو في وقت متأخر بعد الظهر، رغم أنه لم يتضح إلى أي مدى سيطروا على المدينة، وفقاً لـ"رويترز".

ومن ناحيتهما، بين مصدران أن جنود الجيش لجأوا إلى قاعدة مينوسكا في بانغاسو.

ومن جانبه، ذكر متحدث باسم الجيش أنه ليس لديه معلومات عن الوضع في بانغاسو.

وكانت قاعدة مينوسكا قد أشارت في بيانها في وقت سابق اليوم إلى أن المتمردين هاجموا بانغاسو في حوالي الساعة 5:30 صباحًا، وأن قوات حفظ السلام التابعة لها تدخلت لدعم الجيش.

وشن المتمردون المدعومون من قبل الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي، هجومًا الشهر الماضي بعد أن رفضت المحكمة الدستورية ترشيح "بوزيز" لتحدي الرئيس فوستين أرشانج تواديرا في انتخابات الأحد الماضي.

وينفي حزب "بوزيز" رسميًا العمل مع المتمردين، لكن البعض في الحزب أشاروا إلى أنهم يعملون معًا.

وأدّت التهديدات والهجمات التي يشنها المتمردون إلى إغلاق أكثر من 14في المائة من مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، ومن المتوقع ظهور النتائج الكاملة اليوم.