وكانت الجهات الأمنية والفرق التطوعية قد استنفرت جهودها للبحث عن شاب تغيب عن ذويه قبل أيام وبعد بحث استمر نحو أربعة أيام عُثر عليه في منطقة صحراوية شرق المحافظة، وهو على قيد الحياة وتم نقله لمستشفى الأفلاج وهو بحالة صحية جيدة.

عثر فريق غوث للبحث والإنقاذ اليوم على مفقود الأفلاج في منطقة صحراوية شرق المحافظة.

العثور على مفقود الأفلاج حيًا في منطقة صحراوية شرق المحافظة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-07 عثر فريق غوث للبحث والإنقاذ اليوم على مفقود الأفلاج في منطقة صحراوية شرق المحافظة. وكانت الجهات الأمنية والفرق التطوعية قد استنفرت جهودها للبحث عن شاب تغيب عن ذويه قبل أيام وبعد بحث استمر نحو أربعة أيام عُثر عليه في منطقة صحراوية شرق المحافظة، وهو على قيد الحياة وتم نقله لمستشفى الأفلاج وهو بحالة صحية جيدة. وثمن ذوي المفقود جهود الجهات الأمنية والفرق التطوعية وقال سعد عبدالعزيز آل مفلح خال المفقود : نتقدم بجزيل الشكر الجزيل للجهات الأمنية وفريق غوث وجميع الفرق التطوعية وكل من ساهم في البحث عنه .

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 05:28 PM

اخر تعديل 07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 07:59 PM

العثور على مفقود الأفلاج حيًا في منطقة صحراوية شرق المحافظة تغيب عن ذويه قبل فترة قليلة وبعد بحث استمر أربعة أيام





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عثر فريق غوث للبحث والإنقاذ اليوم على مفقود الأفلاج في منطقة صحراوية شرق المحافظة.

وكانت الجهات الأمنية والفرق التطوعية قد استنفرت جهودها للبحث عن شاب تغيب عن ذويه قبل أيام وبعد بحث استمر نحو أربعة أيام عُثر عليه في منطقة صحراوية شرق المحافظة، وهو على قيد الحياة وتم نقله لمستشفى الأفلاج وهو بحالة صحية جيدة.

وثمن ذوي المفقود جهود الجهات الأمنية والفرق التطوعية وقال سعد عبدالعزيز آل مفلح خال المفقود : نتقدم بجزيل الشكر الجزيل للجهات الأمنية وفريق غوث وجميع الفرق التطوعية وكل من ساهم في البحث عنه .