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"الخارجية": التحقيقات الأولية أثبتت استخدم أسلحة إيرانية في الهجوم على أرامكو وجارٍ التحقق من مصدرها

أشارت إلى أن الهدف منه موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية

صدر اليوم بيان من وزارة الخارجية فيما يلي نصه :

" بيان من وزارة الخارجية "

في اعتداء تخريبي غير مسبوق تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة إلى هجوم يوم السبت 15 من المحرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، نتج عنه توقف نحو (50 %) من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة.

وقد أسفرت التحقيقات الأولية أنه استخدم في الهجمات أسلحة إيرانية والعمل جارٍ على التحقق من مصدر تلك الهجمات .

وتدين المملكة العربية السعودية هذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن والدوليين، وتؤكد أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتدادٌ للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.

وتعرب المملكة عن تقديرها لكل الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها واستنكارها لهذا الهجوم، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

وستقوم المملكة بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كل الإجراءات المناسبة في ضوء ما تُسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها، وتؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية": التحقيقات الأولية أثبتت استخدم أسلحة إيرانية في الهجوم على أرامكو وجارٍ التحقق من مصدرها
سبق

صدر اليوم بيان من وزارة الخارجية فيما يلي نصه :

" بيان من وزارة الخارجية "

في اعتداء تخريبي غير مسبوق تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة إلى هجوم يوم السبت 15 من المحرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، نتج عنه توقف نحو (50 %) من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة.

وقد أسفرت التحقيقات الأولية أنه استخدم في الهجمات أسلحة إيرانية والعمل جارٍ على التحقق من مصدر تلك الهجمات .

وتدين المملكة العربية السعودية هذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن والدوليين، وتؤكد أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتدادٌ للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.

وتعرب المملكة عن تقديرها لكل الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها واستنكارها لهذا الهجوم، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

وستقوم المملكة بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كل الإجراءات المناسبة في ضوء ما تُسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها، وتؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
09:58 PM

"الخارجية": التحقيقات الأولية أثبتت استخدم أسلحة إيرانية في الهجوم على أرامكو وجارٍ التحقق من مصدرها

أشارت إلى أن الهدف منه موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
18
19,883

صدر اليوم بيان من وزارة الخارجية فيما يلي نصه :

" بيان من وزارة الخارجية "

في اعتداء تخريبي غير مسبوق تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة إلى هجوم يوم السبت 15 من المحرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، نتج عنه توقف نحو (50 %) من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة.

وقد أسفرت التحقيقات الأولية أنه استخدم في الهجمات أسلحة إيرانية والعمل جارٍ على التحقق من مصدر تلك الهجمات .

وتدين المملكة العربية السعودية هذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن والدوليين، وتؤكد أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتدادٌ للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.

وتعرب المملكة عن تقديرها لكل الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها واستنكارها لهذا الهجوم، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

وستقوم المملكة بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كل الإجراءات المناسبة في ضوء ما تُسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها، وتؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.

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