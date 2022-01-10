النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: نطالب بإطلاق سراح السفينة روابي وطاقمها فوراً

طاقمها يضم 11 فرداً من جنسيات مختلفة وتحمل مساعدات طبية

طالبت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة لانا نسيبة؛ بإطلاق سراح السفينة روابي وطاقمها فوراً .

وقالت "نسيبة"، إن أعمال القرصنة الحوثية تهديد خطير لسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وأكدت أن أعمال القرصنة الحوثية تتنافى مع متطلبات القانون الدولي.

المندوبة الإماراتية بالأمم المتحدة، قالت إن طاقم السفينة روابي يضم 11 فرداً من جنسيات مختلفة، وأشارت إلى أن السفينة روابي المختطفة لدى الحوثيين تحمل مساعدات طبية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: نطالب بإطلاق سراح السفينة روابي وطاقمها فوراً
سبق

طالبت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة لانا نسيبة؛ بإطلاق سراح السفينة روابي وطاقمها فوراً .

وقالت "نسيبة"، إن أعمال القرصنة الحوثية تهديد خطير لسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وأكدت أن أعمال القرصنة الحوثية تتنافى مع متطلبات القانون الدولي.

المندوبة الإماراتية بالأمم المتحدة، قالت إن طاقم السفينة روابي يضم 11 فرداً من جنسيات مختلفة، وأشارت إلى أن السفينة روابي المختطفة لدى الحوثيين تحمل مساعدات طبية.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:40 AM

مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: نطالب بإطلاق سراح السفينة روابي وطاقمها فوراً

طاقمها يضم 11 فرداً من جنسيات مختلفة وتحمل مساعدات طبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,816

طالبت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة لانا نسيبة؛ بإطلاق سراح السفينة روابي وطاقمها فوراً .

وقالت "نسيبة"، إن أعمال القرصنة الحوثية تهديد خطير لسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وأكدت أن أعمال القرصنة الحوثية تتنافى مع متطلبات القانون الدولي.

المندوبة الإماراتية بالأمم المتحدة، قالت إن طاقم السفينة روابي يضم 11 فرداً من جنسيات مختلفة، وأشارت إلى أن السفينة روابي المختطفة لدى الحوثيين تحمل مساعدات طبية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,381
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,350
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,729
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,639

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة