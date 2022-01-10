مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: نطالب بإطلاق سراح السفينة روابي وطاقمها فوراً

طاقمها يضم 11 فرداً من جنسيات مختلفة وتحمل مساعدات طبية

طالبت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة لانا نسيبة؛ بإطلاق سراح السفينة روابي وطاقمها فوراً .

وقالت "نسيبة"، إن أعمال القرصنة الحوثية تهديد خطير لسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وأكدت أن أعمال القرصنة الحوثية تتنافى مع متطلبات القانون الدولي.

المندوبة الإماراتية بالأمم المتحدة، قالت إن طاقم السفينة روابي يضم 11 فرداً من جنسيات مختلفة، وأشارت إلى أن السفينة روابي المختطفة لدى الحوثيين تحمل مساعدات طبية.