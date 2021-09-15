النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأزمة الأفغانية تجرِّد وزير الخارجية البريطاني من منصبه

"جونسون" أسند لـ"راب" وزارة العدل

أعفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء دومينيك راب من حقيبة وزارة الخارجية؛ وذلك بعدما انتقده بسبب إدارته الأزمة الأفغانية، وكلفه بوزارة العدل، وكلف وزيرة التجارة الحالية ليز تروس بحقيبة الخارجية البريطانية.

وعُيّن راب (47 عامًا) أيضًا نائبًا لرئيس الوزراء، وهو منصب كان يشغله بحكم الأمر الواقع حتى الآن؛ إذ إنه تولى قيادة الحكومة في ربيع 2020 عندما كان "جونسون" في المستشفى إثر إصابته بـ"كورونا"، وفقًا لـ"رويترز".

واختار "جونسون" مايكل جوف وزيرًا للإسكان، وهو أحد قادة الحملة المؤيدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

واحتفظ وزير المالية ريشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتل، بمنصبَيْهما.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأزمة الأفغانية تجرِّد وزير الخارجية البريطاني من منصبه
سبق

أعفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء دومينيك راب من حقيبة وزارة الخارجية؛ وذلك بعدما انتقده بسبب إدارته الأزمة الأفغانية، وكلفه بوزارة العدل، وكلف وزيرة التجارة الحالية ليز تروس بحقيبة الخارجية البريطانية.

وعُيّن راب (47 عامًا) أيضًا نائبًا لرئيس الوزراء، وهو منصب كان يشغله بحكم الأمر الواقع حتى الآن؛ إذ إنه تولى قيادة الحكومة في ربيع 2020 عندما كان "جونسون" في المستشفى إثر إصابته بـ"كورونا"، وفقًا لـ"رويترز".

واختار "جونسون" مايكل جوف وزيرًا للإسكان، وهو أحد قادة الحملة المؤيدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

واحتفظ وزير المالية ريشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتل، بمنصبَيْهما.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
09:20 PM

الأزمة الأفغانية تجرِّد وزير الخارجية البريطاني من منصبه

"جونسون" أسند لـ"راب" وزارة العدل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,737

أعفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء دومينيك راب من حقيبة وزارة الخارجية؛ وذلك بعدما انتقده بسبب إدارته الأزمة الأفغانية، وكلفه بوزارة العدل، وكلف وزيرة التجارة الحالية ليز تروس بحقيبة الخارجية البريطانية.

وعُيّن راب (47 عامًا) أيضًا نائبًا لرئيس الوزراء، وهو منصب كان يشغله بحكم الأمر الواقع حتى الآن؛ إذ إنه تولى قيادة الحكومة في ربيع 2020 عندما كان "جونسون" في المستشفى إثر إصابته بـ"كورونا"، وفقًا لـ"رويترز".

واختار "جونسون" مايكل جوف وزيرًا للإسكان، وهو أحد قادة الحملة المؤيدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

واحتفظ وزير المالية ريشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتل، بمنصبَيْهما.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,854
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,055

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة