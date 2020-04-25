دراسة: جودة الأقنعة الواقية تعتمد على نوع الأقمشة وعدد الطبقات

لقدرتها التي تتراوح بين 80 إلى 99% على صد جزيئات الهباء الجوي

الأقنعة الواقية المصنوعة منزليًا يمكن أن تكون فعالة تقريبًا مثلها مثل كمامات التنفس فئة N95 الموصى بها للعاملين الطبيين الأمريكيين إذا استخدم فيها نوع معين من الأقمشة على عدة طبقات.

تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل علماء من مختبر أرغون الوطني في الولايات المتحدة، الذين نشروا بحثهم على موقع مجلة ACS Nano.

ووفقًا لنتائج دراستهم، تحتوي الأقنعة المصنوعة من طبقتين من النسيج على أنواع مختلفة، وعلى سبيل المثال، فإن أجودها تلك المصنوعة من القطن والحرير معًا، لقدرتها التي تتراوح بين 80 إلى 99 في المائة على التقاط وصد جزيئات الهباء الجوي.

ووفق روسيا اليوم أظهرت أقنعة الطبقة الواحدة أسوأ النتائج، إذ مرت بحرية أصغر جزيئات السائل وجزيئات المادة الصلبة التي تم رشها في الهواء.

وقام المتخصصون أيضًا بتقييم فعالية الأقنعة المنزلية والطبية، اعتمادًا على ملاءمتها للوجه. انخفضت القدرة على تصفية الجسيمات مرتين تقريبًا في جميع أنواع الأقنعة، إذا ما كانت هناك فجوة ولو صغيرة جدًا بين الجلد والقناع الواقي.

في أوائل أبريل الجاري، اكتشف العلماء الأمريكيون طرقًا لإعادة استخدام الأقنعة للأطباء. وتم تحديد ثلاث طرق شائعة لتطهير معدات الحماية - المعالجة الحرارية، والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية وبخار بيروكسيد الهيدروجين (VPH).