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مشرفو تعليم جدة يناقشون تجويد ممارسات الأداء ونشر ثقافة الاختبارات الدولية

بحضور أكثر من 270 مشرفاً تربوياً

أقامت إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة لقاء بعنوان "المشرف التربوي من التخطيط إلى الإنجاز" بحضور مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ومساعده للشؤون التعليمية "بنين" ومديري مكاتب التعليم والإدارات التابعة للشؤون التعليمية وبحضور أكثر من 270 مشرفاً تربوياً بجدة.

وأكد مدير عام تعليم جدة في كلمته عقب تدشينه اللقاء أن المشرف التربوي هو من يصنع التغيير في الميدان التعليمي لاسيما أن المشرفين لهم خبرتهم الطويلة في تجويد العملية التعليمية، مضيفاً أن الدور الذي يقوم به المشرف التربوي هو دور محوري وهام في تحسين نواتج التعلّم وتجويد الممارسات الإشرافية للارتقاء بنتائج الطلاب في الاختبارات الدولية.

بعد ذلك تحدث مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل عاتق، عن تجدد أدوار الإشراف التربوي وأهمية مواكبته لمتغيرات العصر والتقنية التعليمية، ثم بدأت بعدها جلسات اللقاء بورقة عمل لمدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة ماجد القحطاني استعرض فيها خطة إدارة الإشراف التربوي ومخرجاتها، ثم دشن مدير عام تعليم جدة مبادرة الإشراف التربوي "تمتين"، وكرم عدداً من مديري المدارس المتميزة.

وفي ورقة العمل الثانية تحدث محايل الشهري عن الإشراف المدمج الداعم للأداء فيما استهل تحدث رمزي الحارثي في ورقة العمل التي قدمها عن الأدوار الإشرافية في تعزيز عملية التعليم والتعلم ومعالجة الفاقد التعليمي، وتناولت الورقة الثانية الدور الإشرافي في تعزيز مهارات التفكير والتي قدمها سلطان الجهني، واستعرض عادل العتيبي أثر مجتمعات التعليم المهنية في تحسين نواتج التعلم وتحقيق موسوعة الإنجاز.

وفي آخر جلسات اللقاء تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان "دعم وتعزيز المدارس في الاختبارات الدولية والمعيارية وتعزيز المهارات"، كما تم إقرار عدد من التوصيات والتي جاء من أبرزها مواكبة المشرف التربوي لمتغيرات الميدان وتنمية المهارات التقنية للمشرفين والالتزام ببرامج الخطط وتوثيق الشواهد، والاستفادة من نموذج الإشراف المدمج وتوثيقه ونشر ثقافة الاختبارات الدولية والمعيارية في الميدان ومتابعة نتائج الطلاب فيها وتخصيص مشرف تربوي لكل مدرسة لمتابعة ذلك.

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مشرفو تعليم جدة يناقشون تجويد ممارسات الأداء ونشر ثقافة الاختبارات الدولية
سبق

أقامت إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة لقاء بعنوان "المشرف التربوي من التخطيط إلى الإنجاز" بحضور مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ومساعده للشؤون التعليمية "بنين" ومديري مكاتب التعليم والإدارات التابعة للشؤون التعليمية وبحضور أكثر من 270 مشرفاً تربوياً بجدة.

وأكد مدير عام تعليم جدة في كلمته عقب تدشينه اللقاء أن المشرف التربوي هو من يصنع التغيير في الميدان التعليمي لاسيما أن المشرفين لهم خبرتهم الطويلة في تجويد العملية التعليمية، مضيفاً أن الدور الذي يقوم به المشرف التربوي هو دور محوري وهام في تحسين نواتج التعلّم وتجويد الممارسات الإشرافية للارتقاء بنتائج الطلاب في الاختبارات الدولية.

بعد ذلك تحدث مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل عاتق، عن تجدد أدوار الإشراف التربوي وأهمية مواكبته لمتغيرات العصر والتقنية التعليمية، ثم بدأت بعدها جلسات اللقاء بورقة عمل لمدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة ماجد القحطاني استعرض فيها خطة إدارة الإشراف التربوي ومخرجاتها، ثم دشن مدير عام تعليم جدة مبادرة الإشراف التربوي "تمتين"، وكرم عدداً من مديري المدارس المتميزة.

وفي ورقة العمل الثانية تحدث محايل الشهري عن الإشراف المدمج الداعم للأداء فيما استهل تحدث رمزي الحارثي في ورقة العمل التي قدمها عن الأدوار الإشرافية في تعزيز عملية التعليم والتعلم ومعالجة الفاقد التعليمي، وتناولت الورقة الثانية الدور الإشرافي في تعزيز مهارات التفكير والتي قدمها سلطان الجهني، واستعرض عادل العتيبي أثر مجتمعات التعليم المهنية في تحسين نواتج التعلم وتحقيق موسوعة الإنجاز.

وفي آخر جلسات اللقاء تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان "دعم وتعزيز المدارس في الاختبارات الدولية والمعيارية وتعزيز المهارات"، كما تم إقرار عدد من التوصيات والتي جاء من أبرزها مواكبة المشرف التربوي لمتغيرات الميدان وتنمية المهارات التقنية للمشرفين والالتزام ببرامج الخطط وتوثيق الشواهد، والاستفادة من نموذج الإشراف المدمج وتوثيقه ونشر ثقافة الاختبارات الدولية والمعيارية في الميدان ومتابعة نتائج الطلاب فيها وتخصيص مشرف تربوي لكل مدرسة لمتابعة ذلك.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
10:47 PM

مشرفو تعليم جدة يناقشون تجويد ممارسات الأداء ونشر ثقافة الاختبارات الدولية

بحضور أكثر من 270 مشرفاً تربوياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقامت إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة لقاء بعنوان "المشرف التربوي من التخطيط إلى الإنجاز" بحضور مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ومساعده للشؤون التعليمية "بنين" ومديري مكاتب التعليم والإدارات التابعة للشؤون التعليمية وبحضور أكثر من 270 مشرفاً تربوياً بجدة.

وأكد مدير عام تعليم جدة في كلمته عقب تدشينه اللقاء أن المشرف التربوي هو من يصنع التغيير في الميدان التعليمي لاسيما أن المشرفين لهم خبرتهم الطويلة في تجويد العملية التعليمية، مضيفاً أن الدور الذي يقوم به المشرف التربوي هو دور محوري وهام في تحسين نواتج التعلّم وتجويد الممارسات الإشرافية للارتقاء بنتائج الطلاب في الاختبارات الدولية.

بعد ذلك تحدث مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل عاتق، عن تجدد أدوار الإشراف التربوي وأهمية مواكبته لمتغيرات العصر والتقنية التعليمية، ثم بدأت بعدها جلسات اللقاء بورقة عمل لمدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة ماجد القحطاني استعرض فيها خطة إدارة الإشراف التربوي ومخرجاتها، ثم دشن مدير عام تعليم جدة مبادرة الإشراف التربوي "تمتين"، وكرم عدداً من مديري المدارس المتميزة.

وفي ورقة العمل الثانية تحدث محايل الشهري عن الإشراف المدمج الداعم للأداء فيما استهل تحدث رمزي الحارثي في ورقة العمل التي قدمها عن الأدوار الإشرافية في تعزيز عملية التعليم والتعلم ومعالجة الفاقد التعليمي، وتناولت الورقة الثانية الدور الإشرافي في تعزيز مهارات التفكير والتي قدمها سلطان الجهني، واستعرض عادل العتيبي أثر مجتمعات التعليم المهنية في تحسين نواتج التعلم وتحقيق موسوعة الإنجاز.

وفي آخر جلسات اللقاء تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان "دعم وتعزيز المدارس في الاختبارات الدولية والمعيارية وتعزيز المهارات"، كما تم إقرار عدد من التوصيات والتي جاء من أبرزها مواكبة المشرف التربوي لمتغيرات الميدان وتنمية المهارات التقنية للمشرفين والالتزام ببرامج الخطط وتوثيق الشواهد، والاستفادة من نموذج الإشراف المدمج وتوثيقه ونشر ثقافة الاختبارات الدولية والمعيارية في الميدان ومتابعة نتائج الطلاب فيها وتخصيص مشرف تربوي لكل مدرسة لمتابعة ذلك.

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