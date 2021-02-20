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"البكري" نائبًا تنفيذيًّا لخدمات العملاء بالاتحاد الدولي للنقل الجوي

خلفًا لـ"أليكس بوبوفيش" بسبب تقاعده اعتبارًا من الأول من مارس

‬أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، عن تعيين السعودي محمد علي بن محمد علاء الدين البكري النائب الحالي لرئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم إفريقيا والشرق الأوسط، على منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمات العملاء والخدمات المالية والرقمية في مقر الاتحاد في جنيف، اعتبارًا من 1 مارس 2021، خَلَفًا لأليكس بوبوفيش؛ بسبب تقاعده.

وقال ألكساندر دي جونيك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "على مدى السنوات الـ16 الماضية، قاد أليكس بعض المهام والمشاريع الجوهرية التي كان لها دور كبير في تطوير الاتحاد وقطاع الطيران ككل بما في ذلك منتجات "إياتا" للتسوية المالية المسؤولة عن معالجة 457 مليار دولار من أموال القطاع في 2019. إضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج المهمة المواكبة للتطور المستمر في القطاع، كطرح برامج الخدمة الذاتية الفعالة التي من شأنها تبسيط الأعمال، وتمكين تجارة التجزئة لشركات الطيران من خلال تطبيق قدرات إياتا القياسية المعتمدة التوزيع (NDC)، وتبسيط الإجراءات القديمة من خلال نظام الطلب.

وأضاف "دي جونياك"، أن "أليكس سيترك وراءه فريق عمل متميز يمتلك توجهًا واضحًا لتقديم أفضل خدمة للعملاء، والذي سيواصل تحقيق المزيد من الإنجازات تحت قيادة البكري".

وانضم البكري إلى "إياتا" في يناير 2017 حاملًا معه خبرة واسعة في قيادة الفِرَق المختلفة خلال فترة عمله السابقة في الخطوط الجوية العربية السعودية؛ حيث شَغَل عدة مناصب قيادية منها: منصب مساعد المدير العام التنفيذي للمالية، ومساعد المدير العام لقطاع تقنية المعلومات، ومنصب مساعد المدير العام التنفيذي للتحول. واتسم عمله في الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتطويرات المستمرة؛ حيث قام بإعادة هيكلة فريق إقليم إفريقيا والشرق الأوسط لمواكبة متطلبات شركات الطيران والقطاع المنطقة، بالإضافة إلى تعزيزه لعمل المجلس الاستشاري للتحول الرقمي التابع للاتحاد.

وتابع دي جونياك: "نحن على ثقة كبيرة بأن البكري يتمتع بالقدرات الكاملة لتوجيه وقيادة التطوير اللازم للخدمات التجارية وخدمات التسوية المالية والتحول الرقمي؛ إذ تعد هذه المهام خلال الأوقات العادية هامة وحساسة بالنسبة لنا، ويعد ثورة أكثر أهمية في ظل التحديات التي نعيشها في وقتنا الراهن".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البكري" نائبًا تنفيذيًّا لخدمات العملاء بالاتحاد الدولي للنقل الجوي
سبق

‬أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، عن تعيين السعودي محمد علي بن محمد علاء الدين البكري النائب الحالي لرئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم إفريقيا والشرق الأوسط، على منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمات العملاء والخدمات المالية والرقمية في مقر الاتحاد في جنيف، اعتبارًا من 1 مارس 2021، خَلَفًا لأليكس بوبوفيش؛ بسبب تقاعده.

وقال ألكساندر دي جونيك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "على مدى السنوات الـ16 الماضية، قاد أليكس بعض المهام والمشاريع الجوهرية التي كان لها دور كبير في تطوير الاتحاد وقطاع الطيران ككل بما في ذلك منتجات "إياتا" للتسوية المالية المسؤولة عن معالجة 457 مليار دولار من أموال القطاع في 2019. إضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج المهمة المواكبة للتطور المستمر في القطاع، كطرح برامج الخدمة الذاتية الفعالة التي من شأنها تبسيط الأعمال، وتمكين تجارة التجزئة لشركات الطيران من خلال تطبيق قدرات إياتا القياسية المعتمدة التوزيع (NDC)، وتبسيط الإجراءات القديمة من خلال نظام الطلب.

وأضاف "دي جونياك"، أن "أليكس سيترك وراءه فريق عمل متميز يمتلك توجهًا واضحًا لتقديم أفضل خدمة للعملاء، والذي سيواصل تحقيق المزيد من الإنجازات تحت قيادة البكري".

وانضم البكري إلى "إياتا" في يناير 2017 حاملًا معه خبرة واسعة في قيادة الفِرَق المختلفة خلال فترة عمله السابقة في الخطوط الجوية العربية السعودية؛ حيث شَغَل عدة مناصب قيادية منها: منصب مساعد المدير العام التنفيذي للمالية، ومساعد المدير العام لقطاع تقنية المعلومات، ومنصب مساعد المدير العام التنفيذي للتحول. واتسم عمله في الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتطويرات المستمرة؛ حيث قام بإعادة هيكلة فريق إقليم إفريقيا والشرق الأوسط لمواكبة متطلبات شركات الطيران والقطاع المنطقة، بالإضافة إلى تعزيزه لعمل المجلس الاستشاري للتحول الرقمي التابع للاتحاد.

وتابع دي جونياك: "نحن على ثقة كبيرة بأن البكري يتمتع بالقدرات الكاملة لتوجيه وقيادة التطوير اللازم للخدمات التجارية وخدمات التسوية المالية والتحول الرقمي؛ إذ تعد هذه المهام خلال الأوقات العادية هامة وحساسة بالنسبة لنا، ويعد ثورة أكثر أهمية في ظل التحديات التي نعيشها في وقتنا الراهن".

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
02:33 PM

"البكري" نائبًا تنفيذيًّا لخدمات العملاء بالاتحاد الدولي للنقل الجوي

خلفًا لـ"أليكس بوبوفيش" بسبب تقاعده اعتبارًا من الأول من مارس

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عبدالله الراجحي - الرياض
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‬أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، عن تعيين السعودي محمد علي بن محمد علاء الدين البكري النائب الحالي لرئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم إفريقيا والشرق الأوسط، على منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمات العملاء والخدمات المالية والرقمية في مقر الاتحاد في جنيف، اعتبارًا من 1 مارس 2021، خَلَفًا لأليكس بوبوفيش؛ بسبب تقاعده.

وقال ألكساندر دي جونيك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "على مدى السنوات الـ16 الماضية، قاد أليكس بعض المهام والمشاريع الجوهرية التي كان لها دور كبير في تطوير الاتحاد وقطاع الطيران ككل بما في ذلك منتجات "إياتا" للتسوية المالية المسؤولة عن معالجة 457 مليار دولار من أموال القطاع في 2019. إضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج المهمة المواكبة للتطور المستمر في القطاع، كطرح برامج الخدمة الذاتية الفعالة التي من شأنها تبسيط الأعمال، وتمكين تجارة التجزئة لشركات الطيران من خلال تطبيق قدرات إياتا القياسية المعتمدة التوزيع (NDC)، وتبسيط الإجراءات القديمة من خلال نظام الطلب.

وأضاف "دي جونياك"، أن "أليكس سيترك وراءه فريق عمل متميز يمتلك توجهًا واضحًا لتقديم أفضل خدمة للعملاء، والذي سيواصل تحقيق المزيد من الإنجازات تحت قيادة البكري".

وانضم البكري إلى "إياتا" في يناير 2017 حاملًا معه خبرة واسعة في قيادة الفِرَق المختلفة خلال فترة عمله السابقة في الخطوط الجوية العربية السعودية؛ حيث شَغَل عدة مناصب قيادية منها: منصب مساعد المدير العام التنفيذي للمالية، ومساعد المدير العام لقطاع تقنية المعلومات، ومنصب مساعد المدير العام التنفيذي للتحول. واتسم عمله في الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتطويرات المستمرة؛ حيث قام بإعادة هيكلة فريق إقليم إفريقيا والشرق الأوسط لمواكبة متطلبات شركات الطيران والقطاع المنطقة، بالإضافة إلى تعزيزه لعمل المجلس الاستشاري للتحول الرقمي التابع للاتحاد.

وتابع دي جونياك: "نحن على ثقة كبيرة بأن البكري يتمتع بالقدرات الكاملة لتوجيه وقيادة التطوير اللازم للخدمات التجارية وخدمات التسوية المالية والتحول الرقمي؛ إذ تعد هذه المهام خلال الأوقات العادية هامة وحساسة بالنسبة لنا، ويعد ثورة أكثر أهمية في ظل التحديات التي نعيشها في وقتنا الراهن".

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