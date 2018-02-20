مهلة لتحديث بيانات جميع شاغلي الوظائف التعليمية حتى نهاية الأسبوع

عبر تـأكيد للوزارة أن بناء الخطط المستقبلية يعتمد على صحة الإحصاءات

شدّدت وزارة التعليم على جميع شاغلي الوظائف التعليمية، الإسراع في تحديث بياناتهم وتأكيد صحتها قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأكّدت الوزارة أن تحديث البيانات يأتي تنفيذاً للتوجيهات العليا وتنفيذاً لتوجيهات قيادة الوزارة؛ حيث يعتمد بناء كل القرارات العليا، وتخطيط الموارد البشرية وتسديد الاحتياج التعليمي، الخطط المستقبلية والإجراءات، على صحة البيانات والإحصاءات.

وكتب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي؛ تغريدة من حسابه بـ "تويتر، اليوم، مرفقاً معها رابط شرح آلية تحديث البيانات وتأكيد صحتها، قال فيها: "وفق التعميم الوزاري رقم 67605 يجب على جميع شاغلي الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة وإدارات التعليم والميدان التربوي تحديث بياناتهم وتأكيد صحتها قبل نهاية هذا الأسبوع".