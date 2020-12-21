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مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: المملكة تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية مؤقتًا لمدة أسبوع

المغرب تعلق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة

قررت الحكومة المغربية اليوم تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة ابتداءً من الليلة.
وأوضح بيان صادر عن الحكومة المغربية، أنه على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها، قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداءً من ليلة الأحد، موضحةً أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للحفاظ على سلامة الأشخاص وحمايتهم والحد من تفشي جائحة كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب تعلق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة
سبق

قررت الحكومة المغربية اليوم تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة ابتداءً من الليلة.
وأوضح بيان صادر عن الحكومة المغربية، أنه على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها، قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداءً من ليلة الأحد، موضحةً أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للحفاظ على سلامة الأشخاص وحمايتهم والحد من تفشي جائحة كورونا.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
01:00 AM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
01:44 AM

المغرب تعلق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قررت الحكومة المغربية اليوم تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة ابتداءً من الليلة.
وأوضح بيان صادر عن الحكومة المغربية، أنه على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها، قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداءً من ليلة الأحد، موضحةً أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للحفاظ على سلامة الأشخاص وحمايتهم والحد من تفشي جائحة كورونا.

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