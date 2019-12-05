"أرامكو": سعر الطرح النهائي عند 32 ريالاً وطلبات الاكتتاب بلغت 446 مليار ريال

8 ديسمبر آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات وإعادة الفائض للأفراد أقصاه 12 من نفس الشهر

أعلنت شركة أرامكو اليوم عن انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 32 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان لها إن حجم الطرح 3.000.000.000 سهم، تشكّل ما نسبته 1.5% من رأس مال الشركة.

وأضافت أن عملية الطرح سجلت مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغاً وقدره 397 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 106 مليار دولار أمريكي، ومع إضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح، يبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465 % من إجمالي أسهم الطرح.

وأشارت إلى أن قيمة الطرح بلغت 96.0 مليار ريال سعوي ( 25.6 مليار دولار أمريكي).

وذكرت الشركة في بيانها أن أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد تمثل نسبة 33.3% من أسهم الطرح، أي ما يعادل 0.5% من رأس مال الشركة، بينما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 66.7% من أسهم الطرح، أي ما يعادل 1.0% من رأس مال الشركة.

وقالت إن المساهم البائع منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء من أجل السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه مدير الاستقرار السعري شراء 450.000.000 سهمٍ إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثّل 15% من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي.

وأوضحت أن ممارسة خيار الشراء ستكون متاحةً بشكلٍ كليٍّ أو جزئيٍّ بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية (تداول)، وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً تقويمياً بعد ذلك.

وأشارت في بيانها إلى أنه في حال ممارسة خيار الشراء بشكلٍ كاملٍ، سيكون حجم الطرح الكلي 3.450.000.000 سهمٍ بقيمة 110.4 مليار ريال سعودي (29.4 مليار دولار أمريكي).

وبينت أن آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة هو 11 /04/ 1441هـ (الموافق 8 ديسمبر 2019م)، وتاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت) للمُكتتبين الأفراد سيكون في موعد أقصاه 15/ 04 /1441هـ (الموافق 12 ديسمبر 2019م).

وأعلنت أنه يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، حيث سيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني www.tadawul.com.sa.