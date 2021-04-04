روسيا تسجل 8817 إصابة جديدة بكورونا

الإجمالي وصل إلى أربعة ملايين و580894

سجلت روسيا 8817 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و580894 حالة منذ بدء الجائحة قبل عام.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بفيروس كورونا: إن 357 مريضًا توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 100 ألف و374 حالة.