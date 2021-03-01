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نواب أمريكيون يطالبون "بايدن" بالضغط على تركيا في ملف حقوق الإنسان

أكدوا أن الانتهاكات الحقوقية والتراجع الديمقراطي في أنقرة مصدر قلق كبير

وقّع 170 عضوًا بمجلس النواب الأمريكي من الحزبين خطابًا أرسل إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبون فيه إدارة الرئيس جو بايدن بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان في تعاملاتها مع تركيا، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، جاء في الخطاب المؤرخ 26 فبراير، ونشر الاثنين، أن "تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي شريك مهم للولايات المتحدة منذ وقت طويل، وأن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت في تصدع العلاقة".

وأشار الخطاب الذي وقعه الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس غريغ ميكس والعضو الجمهوري البارز مايك، إلى أنه "بشكل سليم لقيت القضايا الإستراتيجية اهتمامًا كبيرًا في علاقتنا الثنائية، لكن الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي في تركيا هما أيضًا مصدر قلق كبير".

وقال أردوغان في الـ20 من فبراير الجاري، إن "المصالح المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة تفوق الخلافات بينهما، وإن تركيا تريد تعاونًا أفضل مع واشنطن".

الرئيسية/ أخبار العالم

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نواب أمريكيون يطالبون "بايدن" بالضغط على تركيا في ملف حقوق الإنسان
سبق

وقّع 170 عضوًا بمجلس النواب الأمريكي من الحزبين خطابًا أرسل إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبون فيه إدارة الرئيس جو بايدن بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان في تعاملاتها مع تركيا، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، جاء في الخطاب المؤرخ 26 فبراير، ونشر الاثنين، أن "تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي شريك مهم للولايات المتحدة منذ وقت طويل، وأن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت في تصدع العلاقة".

وأشار الخطاب الذي وقعه الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس غريغ ميكس والعضو الجمهوري البارز مايك، إلى أنه "بشكل سليم لقيت القضايا الإستراتيجية اهتمامًا كبيرًا في علاقتنا الثنائية، لكن الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي في تركيا هما أيضًا مصدر قلق كبير".

وقال أردوغان في الـ20 من فبراير الجاري، إن "المصالح المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة تفوق الخلافات بينهما، وإن تركيا تريد تعاونًا أفضل مع واشنطن".

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
11:23 PM

نواب أمريكيون يطالبون "بايدن" بالضغط على تركيا في ملف حقوق الإنسان

أكدوا أن الانتهاكات الحقوقية والتراجع الديمقراطي في أنقرة مصدر قلق كبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع 170 عضوًا بمجلس النواب الأمريكي من الحزبين خطابًا أرسل إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبون فيه إدارة الرئيس جو بايدن بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان في تعاملاتها مع تركيا، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، جاء في الخطاب المؤرخ 26 فبراير، ونشر الاثنين، أن "تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي شريك مهم للولايات المتحدة منذ وقت طويل، وأن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت في تصدع العلاقة".

وأشار الخطاب الذي وقعه الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس غريغ ميكس والعضو الجمهوري البارز مايك، إلى أنه "بشكل سليم لقيت القضايا الإستراتيجية اهتمامًا كبيرًا في علاقتنا الثنائية، لكن الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي في تركيا هما أيضًا مصدر قلق كبير".

وقال أردوغان في الـ20 من فبراير الجاري، إن "المصالح المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة تفوق الخلافات بينهما، وإن تركيا تريد تعاونًا أفضل مع واشنطن".

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