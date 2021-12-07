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قصر العلم العامر..  بدء مراسم استقبال ولي العهد في سلطنة عمان و21 طلقة تحية لسموه

بدأت -قبل قليل- مراسم الاستقبال الرسمية بقصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة زيارة سموه إلى سلطنة عُمان.

ولدى وصول السيارة المقلّة لسمو ولي العهد إلى ساحة قصر العلم العامر، كان السلطان هيثم بن طارق، في استقبال سموه، حيث اصطحبه إلى منصة الشرف، وعُزف السلام الملكي السعودي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسموّه.

وقدّم السلطان هيثم، التحية للوفد الرسمي المرافق لسموّ ولي العهد مرحباً بهم ومتمنياً لهم إقامة طيبة في بلدهم الشقيق، فيما قدّم صاحب السمو الملكي الأمير التحية لمستقبليه من الجانب العُماني.

وعقب ذلك عقد ولي العهد وسلطان عُمان جلسة مباحثات رسمية .

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قصر العلم العامر..  بدء مراسم استقبال ولي العهد في سلطنة عمان و21 طلقة تحية لسموه
سبق

بدأت -قبل قليل- مراسم الاستقبال الرسمية بقصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة زيارة سموه إلى سلطنة عُمان.

ولدى وصول السيارة المقلّة لسمو ولي العهد إلى ساحة قصر العلم العامر، كان السلطان هيثم بن طارق، في استقبال سموه، حيث اصطحبه إلى منصة الشرف، وعُزف السلام الملكي السعودي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسموّه.

وقدّم السلطان هيثم، التحية للوفد الرسمي المرافق لسموّ ولي العهد مرحباً بهم ومتمنياً لهم إقامة طيبة في بلدهم الشقيق، فيما قدّم صاحب السمو الملكي الأمير التحية لمستقبليه من الجانب العُماني.

وعقب ذلك عقد ولي العهد وسلطان عُمان جلسة مباحثات رسمية .

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
01:03 PM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
05:24 PM

قصر العلم العامر..  بدء مراسم استقبال ولي العهد في سلطنة عمان و21 طلقة تحية لسموه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,723

بدأت -قبل قليل- مراسم الاستقبال الرسمية بقصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة زيارة سموه إلى سلطنة عُمان.

ولدى وصول السيارة المقلّة لسمو ولي العهد إلى ساحة قصر العلم العامر، كان السلطان هيثم بن طارق، في استقبال سموه، حيث اصطحبه إلى منصة الشرف، وعُزف السلام الملكي السعودي، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسموّه.

وقدّم السلطان هيثم، التحية للوفد الرسمي المرافق لسموّ ولي العهد مرحباً بهم ومتمنياً لهم إقامة طيبة في بلدهم الشقيق، فيما قدّم صاحب السمو الملكي الأمير التحية لمستقبليه من الجانب العُماني.

وعقب ذلك عقد ولي العهد وسلطان عُمان جلسة مباحثات رسمية .

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142 مليون ..

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