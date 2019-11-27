أوضح المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع أنه نظرًا للتنبيه المتقدم من الأرصاد حول الحالة المطرية التي تعم المحافظة، وجَّه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء ٣٠-٣ في مدارس المحافظة كافة "بنين وبنات".

تعليق الدراسة في جميع مدارس رجال ألمع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-27 أوضح المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع أنه نظرًا للتنبيه المتقدم من الأرصاد حول الحالة المطرية التي تعم المحافظة، وجَّه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء ٣٠-٣ في مدارس المحافظة كافة "بنين وبنات".

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441 12:19 AM

اخر تعديل 27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441 01:47 AM

تعليق الدراسة في جميع مدارس رجال ألمع نظرًا لتنبيه الأرصاد حول الحالة المطرية بالمحافظة





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أوضح المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع أنه نظرًا للتنبيه المتقدم من الأرصاد حول الحالة المطرية التي تعم المحافظة، وجَّه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء ٣٠-٣ في مدارس المحافظة كافة "بنين وبنات".