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تعليق الدراسة في جميع مدارس رجال ألمع

نظرًا لتنبيه الأرصاد حول الحالة المطرية بالمحافظة

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع أنه نظرًا للتنبيه المتقدم من الأرصاد حول الحالة المطرية التي تعم المحافظة، وجَّه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء ٣٠-٣ في مدارس المحافظة كافة "بنين وبنات".

رجال ألمع تعليق الدراسة هيئة الأرصاد الحالة المطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليق الدراسة في جميع مدارس رجال ألمع
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع أنه نظرًا للتنبيه المتقدم من الأرصاد حول الحالة المطرية التي تعم المحافظة، وجَّه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء ٣٠-٣ في مدارس المحافظة كافة "بنين وبنات".

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
12:19 AM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
01:47 AM

تعليق الدراسة في جميع مدارس رجال ألمع

نظرًا لتنبيه الأرصاد حول الحالة المطرية بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - رجال ألمع
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3,696

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع أنه نظرًا للتنبيه المتقدم من الأرصاد حول الحالة المطرية التي تعم المحافظة، وجَّه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء ٣٠-٣ في مدارس المحافظة كافة "بنين وبنات".

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