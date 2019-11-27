أوضح المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع أنه نظرًا للتنبيه المتقدم من الأرصاد حول الحالة المطرية التي تعم المحافظة، وجَّه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء ٣٠-٣ في مدارس المحافظة كافة "بنين وبنات".
تعليق الدراسة في جميع مدارس رجال ألمع
نظرًا لتنبيه الأرصاد حول الحالة المطرية بالمحافظة
أوضح المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع أنه نظرًا للتنبيه المتقدم من الأرصاد حول الحالة المطرية التي تعم المحافظة، وجَّه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء ٣٠-٣ في مدارس المحافظة كافة "بنين وبنات".رجال ألمع تعليق الدراسة هيئة الأرصاد الحالة المطرية
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تعليق الدراسة في جميع مدارس رجال ألمعصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-27
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
12:19 AM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
01:47 AM
تعليق الدراسة في جميع مدارس رجال ألمع
نظرًا لتنبيه الأرصاد حول الحالة المطرية بالمحافظة
أوضح المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع أنه نظرًا للتنبيه المتقدم من الأرصاد حول الحالة المطرية التي تعم المحافظة، وجَّه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء ٣٠-٣ في مدارس المحافظة كافة "بنين وبنات".
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