الولايات المتحدة تُسجِّل 353,406 إصابات بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تُسجِّل 353,406 إصابات بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 353,406 إصابات جديدة، و3,176 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 76,782,002، والوفيات 903,038.
الولايات المتحدة تُسجِّل 353,406 إصابات بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-09
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 353,406 إصابات جديدة، و3,176 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 76,782,002، والوفيات 903,038.
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
08:54 PM
الولايات المتحدة تُسجِّل 353,406 إصابات بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 353,406 إصابات جديدة، و3,176 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 76,782,002، والوفيات 903,038.