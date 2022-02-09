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الولايات المتحدة تُسجِّل 353,406 إصابات بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 353,406 إصابات ‏جديدة، و3,176 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 76,782,002، و‏الوفيات 903,038.

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الولايات المتحدة تُسجِّل 353,406 إصابات بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 353,406 إصابات ‏جديدة، و3,176 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 76,782,002، و‏الوفيات 903,038.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
08:54 PM

الولايات المتحدة تُسجِّل 353,406 إصابات بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 353,406 إصابات ‏جديدة، و3,176 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 76,782,002، و‏الوفيات 903,038.

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