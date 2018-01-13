إيران تعترف رسمياً بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

زعمت أن الطائرة اقتربت من "مركز عسكري حسّاس" تابع للحرس الثوري

اعترفت إيران رسمياً بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، وزعمت أنه "عن غير قصد"، ونتيجة "خطأ بشري".

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري، أن الطائرة الأوكرانية أُسقطت في إيران "عن غير قصد"، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة "خطأ بشري".

وأضاف التلفزيون الرسمي نقلاً عن بيان عسكري، أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي حلّقت قرب منطقة عسكرية حسّاسة.

وأوضح البيان أن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حسّاس" تابع للحرس الثوري، منوّهاً بأن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وتابع البيان: "وفي مثل هذه الحالة، وفي ضوء ما حدث، وبسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة أُصيبت الطائرة.. نقدّم اعتذاراتنا لما حصل".

وشدّد البيان على أنهم سيقومون بتحديث الأنظمة؛ لمنع تكرار مثل هذه "الأخطاء" في المستقبل.

وأكّد البيان أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك، طبقاً لـ (RT).

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصاً.