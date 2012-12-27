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بريطانيا تطرح لقاح أكسفورد ضد كورونا في هذا الموعد

تأمل في إعطاء الجرعة الأولى لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين

ذكرت صحيفة "صنداي تليغراف"، أن بريطانيا ستطرح اللقاح الذي طوّرته جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا؛ اعتبارًا من الرابع من يناير المقبل؛ وفق خطط يضعها الوزراء.

ووفق "سكاي نيوز" قالت الصحيفة: إن الحكومة البريطانية تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد، الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه، أو لقاح شركة فايزر، لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أكسفورد في غضون أيام.

بريطانيا فيروس كورنا الجديد

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بريطانيا تطرح لقاح أكسفورد ضد كورونا في هذا الموعد
سبق

ذكرت صحيفة "صنداي تليغراف"، أن بريطانيا ستطرح اللقاح الذي طوّرته جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا؛ اعتبارًا من الرابع من يناير المقبل؛ وفق خطط يضعها الوزراء.

ووفق "سكاي نيوز" قالت الصحيفة: إن الحكومة البريطانية تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد، الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه، أو لقاح شركة فايزر، لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أكسفورد في غضون أيام.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
08:44 AM

بريطانيا تطرح لقاح أكسفورد ضد كورونا في هذا الموعد

تأمل في إعطاء الجرعة الأولى لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "صنداي تليغراف"، أن بريطانيا ستطرح اللقاح الذي طوّرته جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا؛ اعتبارًا من الرابع من يناير المقبل؛ وفق خطط يضعها الوزراء.

ووفق "سكاي نيوز" قالت الصحيفة: إن الحكومة البريطانية تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد، الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه، أو لقاح شركة فايزر، لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أكسفورد في غضون أيام.

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