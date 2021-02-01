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حادث مروري يخلّف 4 إصابات شرق مكة بينها حالة خطرة

4 فرق إسعافية وصلت للمكان للتعامل مع المصابين

أصيب أربعة أشخاص في حادث مروري وقع على طريق الزيمة شرقي مكة المكرمة، بينما وُصِفت إصابة أحدهم بالخطرة.

وفي التفاصيل، تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الاثنين، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم بالقرب من كوبري الزيمة شرقي مكة المكرمة في اتجاه الريان، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود إصابة خطرة وإصابتان متوسطة الخطورة وإصابة بسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك فيصل.

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حادث مروري يخلّف 4 إصابات شرق مكة بينها حالة خطرة
سبق

أصيب أربعة أشخاص في حادث مروري وقع على طريق الزيمة شرقي مكة المكرمة، بينما وُصِفت إصابة أحدهم بالخطرة.

وفي التفاصيل، تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الاثنين، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم بالقرب من كوبري الزيمة شرقي مكة المكرمة في اتجاه الريان، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود إصابة خطرة وإصابتان متوسطة الخطورة وإصابة بسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك فيصل.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
05:40 PM

حادث مروري يخلّف 4 إصابات شرق مكة بينها حالة خطرة

4 فرق إسعافية وصلت للمكان للتعامل مع المصابين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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299

أصيب أربعة أشخاص في حادث مروري وقع على طريق الزيمة شرقي مكة المكرمة، بينما وُصِفت إصابة أحدهم بالخطرة.

وفي التفاصيل، تلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الاثنين، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم بالقرب من كوبري الزيمة شرقي مكة المكرمة في اتجاه الريان، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود إصابة خطرة وإصابتان متوسطة الخطورة وإصابة بسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك فيصل.

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