"قاتل الأطفال وصانع المُسَيَّرات".. غارة لـ"التحالف" تجتث المحكوم بالإعدام "الجنيد"

ساهَمَ في إسقاط صنعاء وأمر بتسليم مقرات كلية الدفاع الجوي للمليشيات قبل 8 سنوات

يُعد العميد "عبدالله قاسم الجنيد" الذي قُتل في غارة جوية للتحالف العربي في العاصمة اليمنية صنعاء، من قيادات الصف الأول في مليشيا الحوثي، وأهم القيادات العسكرية التي تعتمد عليها المليشيات في صناعة الصواريخ البالستية والطائرات المُسَيّرة.

وكان "الجنيد" يشغل منصب مدير دائرة التدريب في القوات الجوية، وفي مايو ٢٠١٢ صدر قرار جمهوري بتعيينه مديرًا لكلية الطيران والدفاع الجوي.

وفي 2014 ساهم العميد الجنيد في إسقاط العاصمة اليمنية صنعاء بيد مليشيا الحوثي الانقلابية، وأمر بتسليم مقرات كلية الدفاع الجوي والطيران للمليشيات.

وتورط "الجنيد" في التخطيط وقيادة آلاف الغارات الجوية المسيرة والبالستية على مأرب خلال العامين الماضيين.

و"الجنيد" من القيادات الحوثية المطلوبة للمحاكمة في المحكمة العسكرية الثالثة بمأرب؛ كونه شارك في قتل مئات الأطفال والنساء في محافظة مأرب.

وفي 2020، أقرت المحكمة العسكرية الثالثة بمأرب، بإعدام خمسة من قادة مليشيا الحوثي، وإلزام النيابة العسكرية بالتحقيق مع ١٨٠ متهمًا حوثيًّا والمشمولين بقائمة التصدي المقدمة من وزارة الدفاع، وتضم القائمة العميد "عبدالله قاسم الجنيد" المنتحل صفة مدير كلية الطيران.