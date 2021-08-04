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استدرجتهم وأطبقت عليهم من كل اتجاه.. "الشرعية" تقتل وتأسر حوثيين في كمين بالجوف

مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات الميليشيا

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم "الأربعاء"، بنيران الجيش الوطني اليمني ورجال المقاومة الشعبية، في محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، كانت تحاول التقدم في اتجاه مواقع في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمالي المحافظة.

من جانبه بيّن قائد اللواء 161 مشاة العميد الركن مطيع الدميني، أن المجموعة الحوثية المتسلّلة وجدت نفسها في كمين محكم، نصبه لها جنود الجيش الذين أطبقوا عليها الحصار من كل اتجاه.

وأضاف أن جنود الجيش ورجال المقاومة الشعبية استهدفوا تلك العناصر المتسلّلة، وأوقعوا في صفوفها قتلى وجرحى، وقبضوا على آخرين.

وأفاد "الدميني" بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات الميليشيا الحوثية القادمة إلى الجبهة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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استدرجتهم وأطبقت عليهم من كل اتجاه.. "الشرعية" تقتل وتأسر حوثيين في كمين بالجوف
سبق

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم "الأربعاء"، بنيران الجيش الوطني اليمني ورجال المقاومة الشعبية، في محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، كانت تحاول التقدم في اتجاه مواقع في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمالي المحافظة.

من جانبه بيّن قائد اللواء 161 مشاة العميد الركن مطيع الدميني، أن المجموعة الحوثية المتسلّلة وجدت نفسها في كمين محكم، نصبه لها جنود الجيش الذين أطبقوا عليها الحصار من كل اتجاه.

وأضاف أن جنود الجيش ورجال المقاومة الشعبية استهدفوا تلك العناصر المتسلّلة، وأوقعوا في صفوفها قتلى وجرحى، وقبضوا على آخرين.

وأفاد "الدميني" بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات الميليشيا الحوثية القادمة إلى الجبهة.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
07:55 PM

استدرجتهم وأطبقت عليهم من كل اتجاه.. "الشرعية" تقتل وتأسر حوثيين في كمين بالجوف

مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم "الأربعاء"، بنيران الجيش الوطني اليمني ورجال المقاومة الشعبية، في محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، كانت تحاول التقدم في اتجاه مواقع في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمالي المحافظة.

من جانبه بيّن قائد اللواء 161 مشاة العميد الركن مطيع الدميني، أن المجموعة الحوثية المتسلّلة وجدت نفسها في كمين محكم، نصبه لها جنود الجيش الذين أطبقوا عليها الحصار من كل اتجاه.

وأضاف أن جنود الجيش ورجال المقاومة الشعبية استهدفوا تلك العناصر المتسلّلة، وأوقعوا في صفوفها قتلى وجرحى، وقبضوا على آخرين.

وأفاد "الدميني" بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات الميليشيا الحوثية القادمة إلى الجبهة.

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