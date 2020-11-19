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الرياض.. إنقاذ حياة مقيم تعرض لإصابة نافذة بالرقبة أثناء العمل

"سعود الطبية" معددة أشكالها: استقبلنا 3 آلاف حالة إصابة عمل في عام

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلةً بمركز إصابات الحوادث، مقيماً تعرض لنزيف حاد بالرقبة، بعدما تعرض لإصابة نافذة بها؛ نتيجة سقوطه على زجاج مكسور، وذلك أثناء مزاولة عمله كفني زجاج.

وأوضحت المدينة أنه تم استقبال المريض في قسم الطوارئ وتقييمه بواسطة فريق جراحة الإصابات؛ حيث تبين وجود جرح قطعي في الرقبة مع نزيف حاد، وتم نقل المريض على نحو عاجل إلى غرفة العمليات، وإجراء استكشاف للرقبة.

ونوهت إلى أنه خلال العملية تبين وجود قطع في الوريد الوداجي الأيسر؛ حيث تم التحكم بالنزيف، وبعد ذلك استكشاف الشريان السباتي والبلعوم والحنجرة، وإصلاح العضلات المقطوعة وتعويض الدم المفقود.

وأشارت المدينة إلى أن العملية تكللت بالنجاح، والمريض خرج من المدينة بعد ثلاث أيام من إجراء العملية، وهو بصحة جيدة ودون أي مضاعفات ولله الحمد.

وأكدت أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من إصابات العمل، مشيرةً إلى أن المدينة استقبلت خلال عام قرابة 3 آلاف حالة، تضمنت بشكل عام: السقوط من الأماكن المرتفعة، وبتر أحد الأطراف بسبب الاستخدام غير السليم للأجهزة الحادة، وسقوط الأجسام الثقيلة على العاملين، والتعرض لإصابات نافذة في منطقة العنق والصدر والبطن؛ نتيجة ارتداد بعض الأجسام المعدنية.

كما اشتملت الإصابات على الحريق الناتج من الاستخدام الخاطئ لبعض المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الصعقات الكهربائية؛ بسبب وجود الأسلاك المكشوفة، وضرورة استخدام وسائل الحماية الشخصية وتحديث وفحص المعدات بشكل دوري، والتأكد من الحالتين النفسية والصحية للعاملين.

يُذكر أن العملية أجراها فريق طبي مكون من: استشاري جراحة الإصابات الدكتور غسان الرمحي، وأخصائي جراحة الإصابات الدكتور رامي الغامدي، وطبيب مقيم في الجراحة العامة الدكتور محمد كومو.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. إنقاذ حياة مقيم تعرض لإصابة نافذة بالرقبة أثناء العمل
سبق

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلةً بمركز إصابات الحوادث، مقيماً تعرض لنزيف حاد بالرقبة، بعدما تعرض لإصابة نافذة بها؛ نتيجة سقوطه على زجاج مكسور، وذلك أثناء مزاولة عمله كفني زجاج.

وأوضحت المدينة أنه تم استقبال المريض في قسم الطوارئ وتقييمه بواسطة فريق جراحة الإصابات؛ حيث تبين وجود جرح قطعي في الرقبة مع نزيف حاد، وتم نقل المريض على نحو عاجل إلى غرفة العمليات، وإجراء استكشاف للرقبة.

ونوهت إلى أنه خلال العملية تبين وجود قطع في الوريد الوداجي الأيسر؛ حيث تم التحكم بالنزيف، وبعد ذلك استكشاف الشريان السباتي والبلعوم والحنجرة، وإصلاح العضلات المقطوعة وتعويض الدم المفقود.

وأشارت المدينة إلى أن العملية تكللت بالنجاح، والمريض خرج من المدينة بعد ثلاث أيام من إجراء العملية، وهو بصحة جيدة ودون أي مضاعفات ولله الحمد.

وأكدت أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من إصابات العمل، مشيرةً إلى أن المدينة استقبلت خلال عام قرابة 3 آلاف حالة، تضمنت بشكل عام: السقوط من الأماكن المرتفعة، وبتر أحد الأطراف بسبب الاستخدام غير السليم للأجهزة الحادة، وسقوط الأجسام الثقيلة على العاملين، والتعرض لإصابات نافذة في منطقة العنق والصدر والبطن؛ نتيجة ارتداد بعض الأجسام المعدنية.

كما اشتملت الإصابات على الحريق الناتج من الاستخدام الخاطئ لبعض المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الصعقات الكهربائية؛ بسبب وجود الأسلاك المكشوفة، وضرورة استخدام وسائل الحماية الشخصية وتحديث وفحص المعدات بشكل دوري، والتأكد من الحالتين النفسية والصحية للعاملين.

يُذكر أن العملية أجراها فريق طبي مكون من: استشاري جراحة الإصابات الدكتور غسان الرمحي، وأخصائي جراحة الإصابات الدكتور رامي الغامدي، وطبيب مقيم في الجراحة العامة الدكتور محمد كومو.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
10:54 AM

الرياض.. إنقاذ حياة مقيم تعرض لإصابة نافذة بالرقبة أثناء العمل

"سعود الطبية" معددة أشكالها: استقبلنا 3 آلاف حالة إصابة عمل في عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنقذت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلةً بمركز إصابات الحوادث، مقيماً تعرض لنزيف حاد بالرقبة، بعدما تعرض لإصابة نافذة بها؛ نتيجة سقوطه على زجاج مكسور، وذلك أثناء مزاولة عمله كفني زجاج.

وأوضحت المدينة أنه تم استقبال المريض في قسم الطوارئ وتقييمه بواسطة فريق جراحة الإصابات؛ حيث تبين وجود جرح قطعي في الرقبة مع نزيف حاد، وتم نقل المريض على نحو عاجل إلى غرفة العمليات، وإجراء استكشاف للرقبة.

ونوهت إلى أنه خلال العملية تبين وجود قطع في الوريد الوداجي الأيسر؛ حيث تم التحكم بالنزيف، وبعد ذلك استكشاف الشريان السباتي والبلعوم والحنجرة، وإصلاح العضلات المقطوعة وتعويض الدم المفقود.

وأشارت المدينة إلى أن العملية تكللت بالنجاح، والمريض خرج من المدينة بعد ثلاث أيام من إجراء العملية، وهو بصحة جيدة ودون أي مضاعفات ولله الحمد.

وأكدت أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من إصابات العمل، مشيرةً إلى أن المدينة استقبلت خلال عام قرابة 3 آلاف حالة، تضمنت بشكل عام: السقوط من الأماكن المرتفعة، وبتر أحد الأطراف بسبب الاستخدام غير السليم للأجهزة الحادة، وسقوط الأجسام الثقيلة على العاملين، والتعرض لإصابات نافذة في منطقة العنق والصدر والبطن؛ نتيجة ارتداد بعض الأجسام المعدنية.

كما اشتملت الإصابات على الحريق الناتج من الاستخدام الخاطئ لبعض المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الصعقات الكهربائية؛ بسبب وجود الأسلاك المكشوفة، وضرورة استخدام وسائل الحماية الشخصية وتحديث وفحص المعدات بشكل دوري، والتأكد من الحالتين النفسية والصحية للعاملين.

يُذكر أن العملية أجراها فريق طبي مكون من: استشاري جراحة الإصابات الدكتور غسان الرمحي، وأخصائي جراحة الإصابات الدكتور رامي الغامدي، وطبيب مقيم في الجراحة العامة الدكتور محمد كومو.

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