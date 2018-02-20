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جازان تشهد القصاص من يمني قتل سعودياً.. "الداخلية": خنَقه حتى الموت

حكم أصدرته "الجزائية" وأيدته" الاستئناف والعليا" وصدر أمر ملكي بإنفاذه

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً في جان يمني بمنطقة جازان كان قد أقدم على قتل مواطن سعودي الجنسية، وذلك بخنقه حتى الموت.


تفصيلا أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة جازان , وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)الآية.


أقدم / محمد صالح محمد الحارثي - يمني الجنسية - على قتل / سلمان بن محمد بن أحمد المالكي - سعودي الجنسية -، وذلك بخنقه حتى الموت.


وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.


وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد صالح محمد الحارثي - يمني الجنسية - اليوم الثلاثاء الموافق 4 / 6 / 1439هـ بمدينة جيزان بمنطقة جازان.


ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

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جازان تشهد القصاص من يمني قتل سعودياً.. "الداخلية": خنَقه حتى الموت
سبق

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً في جان يمني بمنطقة جازان كان قد أقدم على قتل مواطن سعودي الجنسية، وذلك بخنقه حتى الموت.


تفصيلا أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة جازان , وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)الآية.


أقدم / محمد صالح محمد الحارثي - يمني الجنسية - على قتل / سلمان بن محمد بن أحمد المالكي - سعودي الجنسية -، وذلك بخنقه حتى الموت.


وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.


وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد صالح محمد الحارثي - يمني الجنسية - اليوم الثلاثاء الموافق 4 / 6 / 1439هـ بمدينة جيزان بمنطقة جازان.


ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
02:54 PM

جازان تشهد القصاص من يمني قتل سعودياً.. "الداخلية": خنَقه حتى الموت

حكم أصدرته "الجزائية" وأيدته" الاستئناف والعليا" وصدر أمر ملكي بإنفاذه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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26,752

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً في جان يمني بمنطقة جازان كان قد أقدم على قتل مواطن سعودي الجنسية، وذلك بخنقه حتى الموت.


تفصيلا أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة جازان , وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)الآية.


أقدم / محمد صالح محمد الحارثي - يمني الجنسية - على قتل / سلمان بن محمد بن أحمد المالكي - سعودي الجنسية -، وذلك بخنقه حتى الموت.


وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.


وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد صالح محمد الحارثي - يمني الجنسية - اليوم الثلاثاء الموافق 4 / 6 / 1439هـ بمدينة جيزان بمنطقة جازان.


ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

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