برشلونة يسعى للحفاظ على اللقب.. و"أتلتيكو" لكسر "النحس"

في قمة "السوبر" الملتهبة.. مساء اليوم على ملعب "الجوهرة المشعة "

(قمة ملتهبة)، هذا هو العنوان الأبرز لمواجهة برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد؛ إذ سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة" عند العاشرة من مساء اليوم الخميس مسرحًا لنصف نهائي كأس السوبر الإسباني في نسخته الجديدة، الذي تستضيفه السعودية لأول مرة على مستوى القارة الآسيوية، بمشاركة الرباعي الإسباني (ريال مدريد، فالنسيا، برشلونة وأتلتيكو).

ويسعى برشلونة إلى تخطي عقبة "أتلتيكو" من أجل بلوغ النهائي، والحفاظ على اللقب.

ويملك النادي الكاتالوني (متصدر الدوري) الرصيد الأعلى من الألقاب على مستوى بطولة كأس السوبر بـ(13) لقبًا سابقًا، متقدمًا على منافسه التاريخي ريال مدريد الذي يملك 10 ألقاب. ويأمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (الهداف التاريخي للبطولة برصيد 13 هدفًا) استكمال نجاحاته الرائعة مع الفريق، وتسجيل إنجاز آخر هذه المرة من الأراضي السعودية.

في المقابل يسعى أتلتيكو مدريد (ثالث الدوري)، الذي يوجد للمرة الـ7 في منافسات كأس السوبر الإسباني، إلى أن يكسر عناد الأعوام الـ5 الماضية، ويحقق ثالث ألقابه في البطولة؛ إذ يعود آخر تتويج له إلى عام 2014. ويعقد الفريق آماله على النجم البرتغالي الصاعد جواو فيليكس، والإسباني كوكي، وعلى أفكار مدربه الأرجنتيني المميز "سيميوني".

الجدير بالذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيواجه ريال مدريد في النهائي الأحد المقبل، الذي تأهل للنهائي مساء أمس على حساب فالنسيا.



