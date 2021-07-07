النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1207 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1195 خلال الـ24 ساعة الماضية

نجا من محاولة سابقة.. اغتيال رئيس هاييتي على يد مجهولين هاجموا بيته ليلًا

الرئيس المطعون في شرعيته كان قد تعرّض في فبراير الماضي لـ"محاولة انقلاب"

أعلن رئيس وزراء هايتي المؤقت، أن رئيس البلاد جوفينيل مويز، اغتيل خلال الليل في مقر إقامته الخاص.

وقال كلود جوزيف في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الأربعاء: إن مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد خلال الليل وقتلوه بالرصاص.

وتعرّض رئيس هاييتي المطعون في شرعيته لـ"محاولة انقلاب"، ونجا من محاولة اغتيال؛ حسب ما أعلنته السلطات هناك شهر فبراير الماضي.

وأكد "موييز" أن ولايته الرئاسية تستمر حتى 7 فبراير 2022؛ لكن قِسمًا كبيرًا من السكان كانوا يعترضون.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
نجا من محاولة سابقة.. اغتيال رئيس هاييتي على يد مجهولين هاجموا بيته ليلًا
سبق

أعلن رئيس وزراء هايتي المؤقت، أن رئيس البلاد جوفينيل مويز، اغتيل خلال الليل في مقر إقامته الخاص.

وقال كلود جوزيف في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الأربعاء: إن مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد خلال الليل وقتلوه بالرصاص.

وتعرّض رئيس هاييتي المطعون في شرعيته لـ"محاولة انقلاب"، ونجا من محاولة اغتيال؛ حسب ما أعلنته السلطات هناك شهر فبراير الماضي.

وأكد "موييز" أن ولايته الرئاسية تستمر حتى 7 فبراير 2022؛ لكن قِسمًا كبيرًا من السكان كانوا يعترضون.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:32 PM

نجا من محاولة سابقة.. اغتيال رئيس هاييتي على يد مجهولين هاجموا بيته ليلًا

الرئيس المطعون في شرعيته كان قد تعرّض في فبراير الماضي لـ"محاولة انقلاب"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,999

أعلن رئيس وزراء هايتي المؤقت، أن رئيس البلاد جوفينيل مويز، اغتيل خلال الليل في مقر إقامته الخاص.

وقال كلود جوزيف في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الأربعاء: إن مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد خلال الليل وقتلوه بالرصاص.

وتعرّض رئيس هاييتي المطعون في شرعيته لـ"محاولة انقلاب"، ونجا من محاولة اغتيال؛ حسب ما أعلنته السلطات هناك شهر فبراير الماضي.

وأكد "موييز" أن ولايته الرئاسية تستمر حتى 7 فبراير 2022؛ لكن قِسمًا كبيرًا من السكان كانوا يعترضون.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,590
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,345
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,702

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة