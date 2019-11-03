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فنانة سعودية تحوّل سيارة خردة إلى قطعة فنية بمعرض "مسك الفنون"

"نورة": واجب الفنان أن ينشر البهجة ويزرع الأمل ويجمل الواقع بأعماله

أنامل الفنان أينما وقعت أبدعت حتى إن وضعت على قطعة خردة ستحوّلها إلى عمل فني جميل، هذا ما فعلته الفنانة الشابة نورة بنت سعيدان؛ بسيارة خردة حوّلتها إلى تحفة فنية جميلة ألبست فيها الماضي ثوب الحاضر، فصنعت مزيجاً منفرداً جذب رواد معرض مسك الفنون، الذي نظّمه معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، واختتم فعالياته أمس السبت.

تقف نورة؛ أمام سيارتها تستقبل الضيوف زوّار المعرض وتدعوهم إلى التعرف على عملها الفني بكل فخر وثقة، تشعر وكأنها تتحدّى كل مَن يشاهد سيارتها، أنه ستتولد لديه رغبة في ركوبها ولو لدقيقة واحدة وكأنها آلة الزمن التي ستعبر بهم بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وقالت إن الفنان يستطيع أن يغيّر الواقع ويجمله بأعماله الفنية، ويصنع من الأشياء المهملة أشياء مهمة، ويجعل من القبيح جميلاً، وهذا جزء من واجب الفنان أن ينشر البهجة ويزرع الأمل بين أفراد المجتمع.

يُذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، أطلق مبادرة مسك الفنون 2019م تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية.

مسك الفنون مسك الخيرية مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فنانة سعودية تحوّل سيارة خردة إلى قطعة فنية بمعرض "مسك الفنون"
سبق

أنامل الفنان أينما وقعت أبدعت حتى إن وضعت على قطعة خردة ستحوّلها إلى عمل فني جميل، هذا ما فعلته الفنانة الشابة نورة بنت سعيدان؛ بسيارة خردة حوّلتها إلى تحفة فنية جميلة ألبست فيها الماضي ثوب الحاضر، فصنعت مزيجاً منفرداً جذب رواد معرض مسك الفنون، الذي نظّمه معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، واختتم فعالياته أمس السبت.

تقف نورة؛ أمام سيارتها تستقبل الضيوف زوّار المعرض وتدعوهم إلى التعرف على عملها الفني بكل فخر وثقة، تشعر وكأنها تتحدّى كل مَن يشاهد سيارتها، أنه ستتولد لديه رغبة في ركوبها ولو لدقيقة واحدة وكأنها آلة الزمن التي ستعبر بهم بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وقالت إن الفنان يستطيع أن يغيّر الواقع ويجمله بأعماله الفنية، ويصنع من الأشياء المهملة أشياء مهمة، ويجعل من القبيح جميلاً، وهذا جزء من واجب الفنان أن ينشر البهجة ويزرع الأمل بين أفراد المجتمع.

يُذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، أطلق مبادرة مسك الفنون 2019م تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
01:50 PM

فنانة سعودية تحوّل سيارة خردة إلى قطعة فنية بمعرض "مسك الفنون"

"نورة": واجب الفنان أن ينشر البهجة ويزرع الأمل ويجمل الواقع بأعماله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنامل الفنان أينما وقعت أبدعت حتى إن وضعت على قطعة خردة ستحوّلها إلى عمل فني جميل، هذا ما فعلته الفنانة الشابة نورة بنت سعيدان؛ بسيارة خردة حوّلتها إلى تحفة فنية جميلة ألبست فيها الماضي ثوب الحاضر، فصنعت مزيجاً منفرداً جذب رواد معرض مسك الفنون، الذي نظّمه معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، واختتم فعالياته أمس السبت.

تقف نورة؛ أمام سيارتها تستقبل الضيوف زوّار المعرض وتدعوهم إلى التعرف على عملها الفني بكل فخر وثقة، تشعر وكأنها تتحدّى كل مَن يشاهد سيارتها، أنه ستتولد لديه رغبة في ركوبها ولو لدقيقة واحدة وكأنها آلة الزمن التي ستعبر بهم بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وقالت إن الفنان يستطيع أن يغيّر الواقع ويجمله بأعماله الفنية، ويصنع من الأشياء المهملة أشياء مهمة، ويجعل من القبيح جميلاً، وهذا جزء من واجب الفنان أن ينشر البهجة ويزرع الأمل بين أفراد المجتمع.

يُذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، أطلق مبادرة مسك الفنون 2019م تحت عنوان "تجربة 0.3"، ضمن فعاليات موسم الرياض من أجل إثراء الساحة الفنية السعودية والاحتفاء بالفنون التشكيلية.

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