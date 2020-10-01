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أمريكا تحذر: لن نتساهل مع هجمات الميليشيات الموالية لإيران في العراق

"شينكر" لم يؤكد رسميًّا إغلاق السفارة في بغداد

حذّرت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، من أنها لن تتساهل مع الهجمات التي تشنها ميليشيات موالية لإيران على المصالح الأميركية في العراق، مهددة بالانتقام وسط مخاوف الحكومة العراقية من انسحاب أميركي محتمل.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط ديفيد شينكر، على أنه لا يمكن لواشنطن أن تتسامح مع التهديدات ضد مواطنيها وجيشها المتمركز في الخارج.

وقال: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات، إذا لزم الأمر لحماية أفرادنا"، دون أن يؤكد رسمياً التهديد بإغلاق سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

وكان شينكر يرد على سؤال حول أنباء عن التهديد بإغلاق سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وهو ما لم يؤكده أو ينفِه.

إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تحذر: لن نتساهل مع هجمات الميليشيات الموالية لإيران في العراق
سبق

حذّرت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، من أنها لن تتساهل مع الهجمات التي تشنها ميليشيات موالية لإيران على المصالح الأميركية في العراق، مهددة بالانتقام وسط مخاوف الحكومة العراقية من انسحاب أميركي محتمل.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط ديفيد شينكر، على أنه لا يمكن لواشنطن أن تتسامح مع التهديدات ضد مواطنيها وجيشها المتمركز في الخارج.

وقال: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات، إذا لزم الأمر لحماية أفرادنا"، دون أن يؤكد رسمياً التهديد بإغلاق سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

وكان شينكر يرد على سؤال حول أنباء عن التهديد بإغلاق سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وهو ما لم يؤكده أو ينفِه.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
09:57 PM

أمريكا تحذر: لن نتساهل مع هجمات الميليشيات الموالية لإيران في العراق

"شينكر" لم يؤكد رسميًّا إغلاق السفارة في بغداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، من أنها لن تتساهل مع الهجمات التي تشنها ميليشيات موالية لإيران على المصالح الأميركية في العراق، مهددة بالانتقام وسط مخاوف الحكومة العراقية من انسحاب أميركي محتمل.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط ديفيد شينكر، على أنه لا يمكن لواشنطن أن تتسامح مع التهديدات ضد مواطنيها وجيشها المتمركز في الخارج.

وقال: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات، إذا لزم الأمر لحماية أفرادنا"، دون أن يؤكد رسمياً التهديد بإغلاق سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

وكان شينكر يرد على سؤال حول أنباء عن التهديد بإغلاق سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وهو ما لم يؤكده أو ينفِه.

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