النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجهات الأمنية بجدة تبحث عن لصين سرقا مركبة من أمام محل تجاري

ذهب للتسوق وخرج ولم يجدها

تتعقب الجهات الأمنية في جدة، ممثلة في قسم شرطة السلامة، شابين قاما بسرقة سيارة بعد أن أوقفها صاحبها أمام أحد المحلات التجارية في شارع حراء منتصف ليل البارحة، وترجل منها للتسوق السريع ليتفاجأ حين خروجه بعدم وجود السيارة.

وتتحرى الجهات الأمنية عن المركبة من نوع هونداي بيضاء اللون، موديل 2018، لوحات (د س ك / ٢٠٤٥)، بعد سرقتها من أمام المحل التجاري، وسط مناشدة مالكها لمَن يعثر عليها أن يتقدم ببلاغ إلى أقرب جهة أمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجهات الأمنية بجدة تبحث عن لصين سرقا مركبة من أمام محل تجاري
سبق

تتعقب الجهات الأمنية في جدة، ممثلة في قسم شرطة السلامة، شابين قاما بسرقة سيارة بعد أن أوقفها صاحبها أمام أحد المحلات التجارية في شارع حراء منتصف ليل البارحة، وترجل منها للتسوق السريع ليتفاجأ حين خروجه بعدم وجود السيارة.

وتتحرى الجهات الأمنية عن المركبة من نوع هونداي بيضاء اللون، موديل 2018، لوحات (د س ك / ٢٠٤٥)، بعد سرقتها من أمام المحل التجاري، وسط مناشدة مالكها لمَن يعثر عليها أن يتقدم ببلاغ إلى أقرب جهة أمنية.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
07:46 PM

الجهات الأمنية بجدة تبحث عن لصين سرقا مركبة من أمام محل تجاري

ذهب للتسوق وخرج ولم يجدها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
7,502

تتعقب الجهات الأمنية في جدة، ممثلة في قسم شرطة السلامة، شابين قاما بسرقة سيارة بعد أن أوقفها صاحبها أمام أحد المحلات التجارية في شارع حراء منتصف ليل البارحة، وترجل منها للتسوق السريع ليتفاجأ حين خروجه بعدم وجود السيارة.

وتتحرى الجهات الأمنية عن المركبة من نوع هونداي بيضاء اللون، موديل 2018، لوحات (د س ك / ٢٠٤٥)، بعد سرقتها من أمام المحل التجاري، وسط مناشدة مالكها لمَن يعثر عليها أن يتقدم ببلاغ إلى أقرب جهة أمنية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,063
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,016
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,392

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة