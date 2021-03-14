الجهات الأمنية بجدة تبحث عن لصين سرقا مركبة من أمام محل تجاري

ذهب للتسوق وخرج ولم يجدها

تتعقب الجهات الأمنية في جدة، ممثلة في قسم شرطة السلامة، شابين قاما بسرقة سيارة بعد أن أوقفها صاحبها أمام أحد المحلات التجارية في شارع حراء منتصف ليل البارحة، وترجل منها للتسوق السريع ليتفاجأ حين خروجه بعدم وجود السيارة.

وتتحرى الجهات الأمنية عن المركبة من نوع هونداي بيضاء اللون، موديل 2018، لوحات (د س ك / ٢٠٤٥)، بعد سرقتها من أمام المحل التجاري، وسط مناشدة مالكها لمَن يعثر عليها أن يتقدم ببلاغ إلى أقرب جهة أمنية.