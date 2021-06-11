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"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة"

ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

حقَّق الأخضر السعودي فوزًا غاليًا وجديدًا على المنتخب السنغافوري في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم. وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين السعودي والسنغافوري مساء اليوم بفوز الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا.

جاء هدف المنتخب السعودي الأول بأقدام اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة الـ83 قبل أن يضيف اللاعب فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة الـ86، واختتم صالح الشهري الأهداف السعودية في الدقيقة الـ95.

ولعب المنتخب السعودي حتى الآن 7 مباريات في مجموعته الرابعة التي تضم إلى جواره كلاً من أوزبكستان واليمن وسنغافورة وفلسطين.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة.

ويحتل المنتخب الأوزبكي المركز الثاني، علمًا بأنه لعب مباريات أقل من السعودي بمباراة، ثم فلسطين ثالثًا، وسنغافورة رابعًا، واليمن في المركز الخامس.

المنتخب السعودي ‬كأس العالم كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة"
سبق

حقَّق الأخضر السعودي فوزًا غاليًا وجديدًا على المنتخب السنغافوري في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم. وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين السعودي والسنغافوري مساء اليوم بفوز الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا.

جاء هدف المنتخب السعودي الأول بأقدام اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة الـ83 قبل أن يضيف اللاعب فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة الـ86، واختتم صالح الشهري الأهداف السعودية في الدقيقة الـ95.

ولعب المنتخب السعودي حتى الآن 7 مباريات في مجموعته الرابعة التي تضم إلى جواره كلاً من أوزبكستان واليمن وسنغافورة وفلسطين.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة.

ويحتل المنتخب الأوزبكي المركز الثاني، علمًا بأنه لعب مباريات أقل من السعودي بمباراة، ثم فلسطين ثالثًا، وسنغافورة رابعًا، واليمن في المركز الخامس.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
11:08 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
05:53 AM

"الأخضر السعودي" في الصدارة بثلاثية في مرمى "سنغافورة"

ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

A A A
محمد السيّد - الرياض
11
6,501

حقَّق الأخضر السعودي فوزًا غاليًا وجديدًا على المنتخب السنغافوري في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم. وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين السعودي والسنغافوري مساء اليوم بفوز الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا.

جاء هدف المنتخب السعودي الأول بأقدام اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة الـ83 قبل أن يضيف اللاعب فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة الـ86، واختتم صالح الشهري الأهداف السعودية في الدقيقة الـ95.

ولعب المنتخب السعودي حتى الآن 7 مباريات في مجموعته الرابعة التي تضم إلى جواره كلاً من أوزبكستان واليمن وسنغافورة وفلسطين.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة.

ويحتل المنتخب الأوزبكي المركز الثاني، علمًا بأنه لعب مباريات أقل من السعودي بمباراة، ثم فلسطين ثالثًا، وسنغافورة رابعًا، واليمن في المركز الخامس.

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