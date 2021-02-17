النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تحصن متلقي لقاح كورونا بـ "جواز رقمي" للتمكن من السفر بحرية

كانت قد أجازت اللقاح الروسي الواقي من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ

قال بيان، اليوم الأربعاء، إن البحرين ستصدر جواز سفر رقمياً لمَن تلقى التطعيم الواقي من كوفيد-19.

ووفق رويترز، كان قد قال صندوق الثروة السيادي الروسي، إن البحرين أجازت لقاح (سبوتنيك في) الروسي الواقي من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ، لتصبح الدولة الرابعة والعشرين التي تتخذ هذه الخطوة وثالث بلد في منطقة الخليج.

البحرين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البحرين تحصن متلقي لقاح كورونا بـ "جواز رقمي" للتمكن من السفر بحرية
سبق

قال بيان، اليوم الأربعاء، إن البحرين ستصدر جواز سفر رقمياً لمَن تلقى التطعيم الواقي من كوفيد-19.

ووفق رويترز، كان قد قال صندوق الثروة السيادي الروسي، إن البحرين أجازت لقاح (سبوتنيك في) الروسي الواقي من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ، لتصبح الدولة الرابعة والعشرين التي تتخذ هذه الخطوة وثالث بلد في منطقة الخليج.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
01:22 PM

البحرين تحصن متلقي لقاح كورونا بـ "جواز رقمي" للتمكن من السفر بحرية

كانت قد أجازت اللقاح الروسي الواقي من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,019

قال بيان، اليوم الأربعاء، إن البحرين ستصدر جواز سفر رقمياً لمَن تلقى التطعيم الواقي من كوفيد-19.

ووفق رويترز، كان قد قال صندوق الثروة السيادي الروسي، إن البحرين أجازت لقاح (سبوتنيك في) الروسي الواقي من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ، لتصبح الدولة الرابعة والعشرين التي تتخذ هذه الخطوة وثالث بلد في منطقة الخليج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,187
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,561
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,925
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,566

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة