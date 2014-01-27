النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إندونيسيا.. بركان يثور ويطلق الرماد حتى مسافة 3 كم

السلطات تحذر من احتمال تدفُّق حمم

ثار بركان ميرابي الإندونيسي، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم اليوم، مطلقًا سحبًا كثيفة من الدخان والرماد الذي تدفق من جوانب فوهته.

وطلبت السلطات الإندونيسية من المواطنين البقاء خارج مسافة خمسة كيلومترات من البركان، محذّرة من احتمال تدفق حمم.

وأفادت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية بأن البركان الواقع قرب يوغياكرتا العاصمة الثقافية لإندونيسيا، أطلق سحب الرماد الساخن في الهواء أكثر من ثلاثين مرة خلال اليوم؛ حيث قطعت بعض السحب الدخانية مسافة 3 كم عن الفوهة.

وفي الثوران الأخير الكبير لبركان جبل ميرابي في 2010، قضى أكثر من 300 شخص، وأُجلي قرابة 280 ألف شخص من المناطق المحيطة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إندونيسيا.. بركان يثور ويطلق الرماد حتى مسافة 3 كم
سبق

ثار بركان ميرابي الإندونيسي، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم اليوم، مطلقًا سحبًا كثيفة من الدخان والرماد الذي تدفق من جوانب فوهته.

وطلبت السلطات الإندونيسية من المواطنين البقاء خارج مسافة خمسة كيلومترات من البركان، محذّرة من احتمال تدفق حمم.

وأفادت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية بأن البركان الواقع قرب يوغياكرتا العاصمة الثقافية لإندونيسيا، أطلق سحب الرماد الساخن في الهواء أكثر من ثلاثين مرة خلال اليوم؛ حيث قطعت بعض السحب الدخانية مسافة 3 كم عن الفوهة.

وفي الثوران الأخير الكبير لبركان جبل ميرابي في 2010، قضى أكثر من 300 شخص، وأُجلي قرابة 280 ألف شخص من المناطق المحيطة.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
06:25 PM

إندونيسيا.. بركان يثور ويطلق الرماد حتى مسافة 3 كم

السلطات تحذر من احتمال تدفُّق حمم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,691

ثار بركان ميرابي الإندونيسي، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم اليوم، مطلقًا سحبًا كثيفة من الدخان والرماد الذي تدفق من جوانب فوهته.

وطلبت السلطات الإندونيسية من المواطنين البقاء خارج مسافة خمسة كيلومترات من البركان، محذّرة من احتمال تدفق حمم.

وأفادت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية بأن البركان الواقع قرب يوغياكرتا العاصمة الثقافية لإندونيسيا، أطلق سحب الرماد الساخن في الهواء أكثر من ثلاثين مرة خلال اليوم؛ حيث قطعت بعض السحب الدخانية مسافة 3 كم عن الفوهة.

وفي الثوران الأخير الكبير لبركان جبل ميرابي في 2010، قضى أكثر من 300 شخص، وأُجلي قرابة 280 ألف شخص من المناطق المحيطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,107
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,007

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة