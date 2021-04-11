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جمعية "رحماء" تصدر تقريرها للربع الأول لعام 2021

اشتمل على العديد من الإنجازات الصحية

أصدرت جمعية "رحماء" الصحية تقريرها للربع الأول من عام 2021، الذي اشتمل على العديد من الإنجازات الصحية في مختلف التخصصات الطبية.

وتسعى جمعية "رحماء" الصحية من خلال رسالتها، إلى تقديم الخدمات الصحية بأحدث الطرق العلمية من خلال منظومة عمل فاعلة وشراكات ناجحة.

وتمكنت من تقديم خدمات علاجية لـ١٧٧٨ مستفيدًا ومستفيدة؛ حيث تم إجراء ٨٩٤ عملية للعيون، شملت عملية المياه البيضاء وليزر الشبكية وحقن الشبكية وحول العيون.

وإجراء غسيل الكلى لـ٨٦٤ مستفيدًا، و١٧ عملية جراحية في كل التخصصات الطبية، بالإضافة إلى علاج ثلاثة من مرضى السرطان.

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسن القحطاني: إن الجمعية لم يكن لها أن تحقق ذلك، لولا توفيق الله -عز وجل- ثم دعم شركائها من رجال الأعمال والمؤسسات المانحة ومزودي الخدمات الصحية.

وأضاف أن هذا التكامل سيسهم في تعزيز رؤية 2030، بناء بيئة صحية ينعم أهلها بالصحة والرفاهية.

وفي ختام تصريحه شكر "القحطاني" وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمها للجمعية.

كما ثمن دور العاملين بالجمعية في خدمة المستفيدين، داعيًا كل أفراد المجتمع إلى دعم الجمعية حتى تؤدي رسالتها الوطنية في خدمة المستفيدين من ذوي الدخل المحدود.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جمعية "رحماء" تصدر تقريرها للربع الأول لعام 2021
سبق

أصدرت جمعية "رحماء" الصحية تقريرها للربع الأول من عام 2021، الذي اشتمل على العديد من الإنجازات الصحية في مختلف التخصصات الطبية.

وتسعى جمعية "رحماء" الصحية من خلال رسالتها، إلى تقديم الخدمات الصحية بأحدث الطرق العلمية من خلال منظومة عمل فاعلة وشراكات ناجحة.

وتمكنت من تقديم خدمات علاجية لـ١٧٧٨ مستفيدًا ومستفيدة؛ حيث تم إجراء ٨٩٤ عملية للعيون، شملت عملية المياه البيضاء وليزر الشبكية وحقن الشبكية وحول العيون.

وإجراء غسيل الكلى لـ٨٦٤ مستفيدًا، و١٧ عملية جراحية في كل التخصصات الطبية، بالإضافة إلى علاج ثلاثة من مرضى السرطان.

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسن القحطاني: إن الجمعية لم يكن لها أن تحقق ذلك، لولا توفيق الله -عز وجل- ثم دعم شركائها من رجال الأعمال والمؤسسات المانحة ومزودي الخدمات الصحية.

وأضاف أن هذا التكامل سيسهم في تعزيز رؤية 2030، بناء بيئة صحية ينعم أهلها بالصحة والرفاهية.

وفي ختام تصريحه شكر "القحطاني" وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمها للجمعية.

كما ثمن دور العاملين بالجمعية في خدمة المستفيدين، داعيًا كل أفراد المجتمع إلى دعم الجمعية حتى تؤدي رسالتها الوطنية في خدمة المستفيدين من ذوي الدخل المحدود.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
06:07 PM

جمعية "رحماء" تصدر تقريرها للربع الأول لعام 2021

اشتمل على العديد من الإنجازات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت جمعية "رحماء" الصحية تقريرها للربع الأول من عام 2021، الذي اشتمل على العديد من الإنجازات الصحية في مختلف التخصصات الطبية.

وتسعى جمعية "رحماء" الصحية من خلال رسالتها، إلى تقديم الخدمات الصحية بأحدث الطرق العلمية من خلال منظومة عمل فاعلة وشراكات ناجحة.

وتمكنت من تقديم خدمات علاجية لـ١٧٧٨ مستفيدًا ومستفيدة؛ حيث تم إجراء ٨٩٤ عملية للعيون، شملت عملية المياه البيضاء وليزر الشبكية وحقن الشبكية وحول العيون.

وإجراء غسيل الكلى لـ٨٦٤ مستفيدًا، و١٧ عملية جراحية في كل التخصصات الطبية، بالإضافة إلى علاج ثلاثة من مرضى السرطان.

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسن القحطاني: إن الجمعية لم يكن لها أن تحقق ذلك، لولا توفيق الله -عز وجل- ثم دعم شركائها من رجال الأعمال والمؤسسات المانحة ومزودي الخدمات الصحية.

وأضاف أن هذا التكامل سيسهم في تعزيز رؤية 2030، بناء بيئة صحية ينعم أهلها بالصحة والرفاهية.

وفي ختام تصريحه شكر "القحطاني" وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمها للجمعية.

كما ثمن دور العاملين بالجمعية في خدمة المستفيدين، داعيًا كل أفراد المجتمع إلى دعم الجمعية حتى تؤدي رسالتها الوطنية في خدمة المستفيدين من ذوي الدخل المحدود.

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