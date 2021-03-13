سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 60.678 إصابة مؤكدة و1.572 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 29.113.651 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 529.301.

الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-13 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 60.678 إصابة مؤكدة و1.572 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 29.113.651 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 529.301.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442 12:54 AM

الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.. ووفقًا بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية





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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 60.678 إصابة مؤكدة و1.572 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 29.113.651 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 529.301.