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الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.. ووفقًا بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 60.678 إصابة مؤكدة و1.572 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 29.113.651 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 529.301.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 60.678 إصابة مؤكدة و1.572 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 29.113.651 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 529.301.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
12:54 AM

الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.. ووفقًا بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 60.678 إصابة مؤكدة و1.572 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 29.113.651 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 529.301.

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