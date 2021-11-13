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الكويت.. مرسومان أميريان للعفو وتخفيض مدة العقوبة على 35 سجينًا

صدر عن الديوان الأميري بالكويت، مرسومان أميريان يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، طبقًا للجريدة الرسمية "كويت اليوم".

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"؛ فإن المرسومان اللذان سيُنشران في عدد الجريدة غدًا الأحد؛ يقضي الأول منهما بالعفو عن باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض السجناء، والثاني بتخفيض مدة العقوبة عن بعض الأشخاص.

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الكويت.. مرسومان أميريان للعفو وتخفيض مدة العقوبة على 35 سجينًا
سبق

صدر عن الديوان الأميري بالكويت، مرسومان أميريان يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، طبقًا للجريدة الرسمية "كويت اليوم".

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"؛ فإن المرسومان اللذان سيُنشران في عدد الجريدة غدًا الأحد؛ يقضي الأول منهما بالعفو عن باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض السجناء، والثاني بتخفيض مدة العقوبة عن بعض الأشخاص.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
07:15 PM

الكويت.. مرسومان أميريان للعفو وتخفيض مدة العقوبة على 35 سجينًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر عن الديوان الأميري بالكويت، مرسومان أميريان يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، طبقًا للجريدة الرسمية "كويت اليوم".

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"؛ فإن المرسومان اللذان سيُنشران في عدد الجريدة غدًا الأحد؛ يقضي الأول منهما بالعفو عن باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض السجناء، والثاني بتخفيض مدة العقوبة عن بعض الأشخاص.

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