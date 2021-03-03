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الخميس والجمعة.. نشاط للرياح من متوسطة إلى قوية على معظم المناطق

"الحصيني" توقع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المملكة السبت

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز بن محمد الحصيني، يومي الخميس والجمعة، نشاط الرياح من متوسطة إلى قوية على معظم المناطق إلا أن يصرفها الله".

وقال: "غير مناسب للكشتاتة مع ارتفاع في الحرارة مع فرصة أمطار متفرقة - إن شاء الله - على أجزاء من المملكة السبت، لكن بشكل أقل مع انخفاض في الحرارة والله أعلم".


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الخميس والجمعة.. نشاط للرياح من متوسطة إلى قوية على معظم المناطق
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز بن محمد الحصيني، يومي الخميس والجمعة، نشاط الرياح من متوسطة إلى قوية على معظم المناطق إلا أن يصرفها الله".

وقال: "غير مناسب للكشتاتة مع ارتفاع في الحرارة مع فرصة أمطار متفرقة - إن شاء الله - على أجزاء من المملكة السبت، لكن بشكل أقل مع انخفاض في الحرارة والله أعلم".


03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
11:49 PM

الخميس والجمعة.. نشاط للرياح من متوسطة إلى قوية على معظم المناطق

"الحصيني" توقع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المملكة السبت

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منصور الشلاقي - الرياض
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1,706

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز بن محمد الحصيني، يومي الخميس والجمعة، نشاط الرياح من متوسطة إلى قوية على معظم المناطق إلا أن يصرفها الله".

وقال: "غير مناسب للكشتاتة مع ارتفاع في الحرارة مع فرصة أمطار متفرقة - إن شاء الله - على أجزاء من المملكة السبت، لكن بشكل أقل مع انخفاض في الحرارة والله أعلم".


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