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تعاون مشترك بين "دعم اتخاذ القرار" بالديوان الملكي ومؤسسة الملك خالد

ضمن مذكرة تفاهم تهدف لترسيخ الجهود وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية

وقع مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي ومؤسسة الملك خالد مذكرة تفاهم تهدف إلى ترسيخ الجهود وتسليط الضوء على القضايا ذات الاهتمام للفئات المجتمعية، وذلك انطلاقًا من تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية فاعلة في مجال الأبحاث والدراسات.

وأكدت مؤسسة الملك خالد أنها تسعى عبر توطيد الصلة مع مركز دعم اتخاذ القرار لتعزيز ودعم جهود تطوير الدراسات والسياسات التي تدعم الفئات الأقل حظاً في المجتمع، منوهةً بتنامي دور القطاع غير الربحي البحثي والاستشاري لدعم صناعة القرار بالمملكة.

وبحسب الاتفاقية، يعمل كلا الطرفين بدورهما في الأبحاث والدراسات المدعومة بالأدلة والبراهين لدعم صناعة القرار بالمملكة العربية السعودية، وبهذا التعاون تتضافر الجهود لتحقيق أعلى درجات الفاعلية من التعاون ومشاركة المعرفة من خلال عمل الأبحاث والدراسات، وتقديم المشورة حسب الاختصاص، والاستفادة من البرامج التدريبية لدى كلا الطرفين تمكينًا للكفاءات وتنمية القدرات المعرفية.

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تعاون مشترك بين "دعم اتخاذ القرار" بالديوان الملكي ومؤسسة الملك خالد
سبق

وقع مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي ومؤسسة الملك خالد مذكرة تفاهم تهدف إلى ترسيخ الجهود وتسليط الضوء على القضايا ذات الاهتمام للفئات المجتمعية، وذلك انطلاقًا من تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية فاعلة في مجال الأبحاث والدراسات.

وأكدت مؤسسة الملك خالد أنها تسعى عبر توطيد الصلة مع مركز دعم اتخاذ القرار لتعزيز ودعم جهود تطوير الدراسات والسياسات التي تدعم الفئات الأقل حظاً في المجتمع، منوهةً بتنامي دور القطاع غير الربحي البحثي والاستشاري لدعم صناعة القرار بالمملكة.

وبحسب الاتفاقية، يعمل كلا الطرفين بدورهما في الأبحاث والدراسات المدعومة بالأدلة والبراهين لدعم صناعة القرار بالمملكة العربية السعودية، وبهذا التعاون تتضافر الجهود لتحقيق أعلى درجات الفاعلية من التعاون ومشاركة المعرفة من خلال عمل الأبحاث والدراسات، وتقديم المشورة حسب الاختصاص، والاستفادة من البرامج التدريبية لدى كلا الطرفين تمكينًا للكفاءات وتنمية القدرات المعرفية.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
03:41 PM

تعاون مشترك بين "دعم اتخاذ القرار" بالديوان الملكي ومؤسسة الملك خالد

ضمن مذكرة تفاهم تهدف لترسيخ الجهود وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي ومؤسسة الملك خالد مذكرة تفاهم تهدف إلى ترسيخ الجهود وتسليط الضوء على القضايا ذات الاهتمام للفئات المجتمعية، وذلك انطلاقًا من تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية فاعلة في مجال الأبحاث والدراسات.

وأكدت مؤسسة الملك خالد أنها تسعى عبر توطيد الصلة مع مركز دعم اتخاذ القرار لتعزيز ودعم جهود تطوير الدراسات والسياسات التي تدعم الفئات الأقل حظاً في المجتمع، منوهةً بتنامي دور القطاع غير الربحي البحثي والاستشاري لدعم صناعة القرار بالمملكة.

وبحسب الاتفاقية، يعمل كلا الطرفين بدورهما في الأبحاث والدراسات المدعومة بالأدلة والبراهين لدعم صناعة القرار بالمملكة العربية السعودية، وبهذا التعاون تتضافر الجهود لتحقيق أعلى درجات الفاعلية من التعاون ومشاركة المعرفة من خلال عمل الأبحاث والدراسات، وتقديم المشورة حسب الاختصاص، والاستفادة من البرامج التدريبية لدى كلا الطرفين تمكينًا للكفاءات وتنمية القدرات المعرفية.

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