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القنصل البريطاني بجدة: إجراءات ملموسة مع المملكة لتشجيع الأعمال

خلال لقاء أجراه اليوم مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية في ينبع

أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بينبع مراد علي العروي، خلال لقائه القنصل العام البريطاني سيف الدين أوشر بمبنى الغرفة، أن هذا اللقاء يدلل على مدى علاقات الصداقة والتعاون التجاري والثقافي الوطيدة التي تربط حكومتيْ وشعبي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

وأشار إلى أهمية اللقاء في ظل تنامي علاقات الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

وقال "العروي": هذه الزيارة لـ"غرفة ينبع" من قِبَل القنصل البريطاني بجدة، تعكس عمق العلاقات والرغبة المشتركة في استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري السعودي البريطاني، وفتح مجالات جديدة لتعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركة بمشاركة القطاعيْن العام والخاص؛ لا سيما في ظل ما يتمتع به اقتصادا البلدين من القوة والمرونة؛ مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية.

بدوره، أشار القنصل العام البريطاني بجدة إلى أن البلدين اتخذا إجراءات ملموسة من أجل تشجيع الأعمال؛ معربًا عن شكره وتقديره لرئيس "غرفة ينبع" على ما قوبل به ومرافقيه من حفاوة وحسن استقبال.

وأشاد بدور المملكة العربية السعودية الريادي؛ مُبديًا إعجابه بما شاهده من نهضة حضارية في محافظة ينبع.

القنصل البريطاني الغرفة التجارية الصناعية بينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنصل البريطاني بجدة: إجراءات ملموسة مع المملكة لتشجيع الأعمال
سبق

أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بينبع مراد علي العروي، خلال لقائه القنصل العام البريطاني سيف الدين أوشر بمبنى الغرفة، أن هذا اللقاء يدلل على مدى علاقات الصداقة والتعاون التجاري والثقافي الوطيدة التي تربط حكومتيْ وشعبي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

وأشار إلى أهمية اللقاء في ظل تنامي علاقات الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

وقال "العروي": هذه الزيارة لـ"غرفة ينبع" من قِبَل القنصل البريطاني بجدة، تعكس عمق العلاقات والرغبة المشتركة في استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري السعودي البريطاني، وفتح مجالات جديدة لتعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركة بمشاركة القطاعيْن العام والخاص؛ لا سيما في ظل ما يتمتع به اقتصادا البلدين من القوة والمرونة؛ مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية.

بدوره، أشار القنصل العام البريطاني بجدة إلى أن البلدين اتخذا إجراءات ملموسة من أجل تشجيع الأعمال؛ معربًا عن شكره وتقديره لرئيس "غرفة ينبع" على ما قوبل به ومرافقيه من حفاوة وحسن استقبال.

وأشاد بدور المملكة العربية السعودية الريادي؛ مُبديًا إعجابه بما شاهده من نهضة حضارية في محافظة ينبع.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
02:05 PM

القنصل البريطاني بجدة: إجراءات ملموسة مع المملكة لتشجيع الأعمال

خلال لقاء أجراه اليوم مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية في ينبع

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بينبع مراد علي العروي، خلال لقائه القنصل العام البريطاني سيف الدين أوشر بمبنى الغرفة، أن هذا اللقاء يدلل على مدى علاقات الصداقة والتعاون التجاري والثقافي الوطيدة التي تربط حكومتيْ وشعبي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

وأشار إلى أهمية اللقاء في ظل تنامي علاقات الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

وقال "العروي": هذه الزيارة لـ"غرفة ينبع" من قِبَل القنصل البريطاني بجدة، تعكس عمق العلاقات والرغبة المشتركة في استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري السعودي البريطاني، وفتح مجالات جديدة لتعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركة بمشاركة القطاعيْن العام والخاص؛ لا سيما في ظل ما يتمتع به اقتصادا البلدين من القوة والمرونة؛ مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية.

بدوره، أشار القنصل العام البريطاني بجدة إلى أن البلدين اتخذا إجراءات ملموسة من أجل تشجيع الأعمال؛ معربًا عن شكره وتقديره لرئيس "غرفة ينبع" على ما قوبل به ومرافقيه من حفاوة وحسن استقبال.

وأشاد بدور المملكة العربية السعودية الريادي؛ مُبديًا إعجابه بما شاهده من نهضة حضارية في محافظة ينبع.

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