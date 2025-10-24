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وزير العمل يفتتح أول معهد نسائي للسياحة والضيافة بالمملكة

يستقبل 400 طالبة لتدريب وتأهيل الفتيات للتوظيف في المجال

افتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة لتدريب وتأهيل الفتيات للتوظيف في مجال السياحة والفندقة في المملكة.

وفي هذا الإطار شهد الوزير الراجحي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال السياحة والفنادق لتدريب وتوطين الوظائف النسائية لهذه الشركات بعد حصولها على المؤهلات التعليمية والعملية في مختبرات المعهد المجهزة حسب معايير التدريب الفندقي العالمية ومنحها الفرصة في العمل والتطور والاعتماد على الذات.

من جهته أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني أحمد الفهيد أن المؤسسة تعمل في خططها وبرامجها الاستراتيجية على رفع نوعية وكفاءة التعليم والتدريب وتشجيع الإبداع والابتكار وتنمية الشراكة المجتمعية في المملكة بما يحقق تطلعات رؤية 2030 وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف الفهيد أن المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة يدرس به 400 طالبة ويعد الأول من نوعه المتخصص في هذا المجال في المملكة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤسسة تسعى من خلال برامجها وأنشطتها المتعددة إلى الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة التي يتطلبها سوق العمل بالمملكة.

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وزير العمل يفتتح أول معهد نسائي للسياحة والضيافة بالمملكة
سبق

افتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة لتدريب وتأهيل الفتيات للتوظيف في مجال السياحة والفندقة في المملكة.

وفي هذا الإطار شهد الوزير الراجحي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال السياحة والفنادق لتدريب وتوطين الوظائف النسائية لهذه الشركات بعد حصولها على المؤهلات التعليمية والعملية في مختبرات المعهد المجهزة حسب معايير التدريب الفندقي العالمية ومنحها الفرصة في العمل والتطور والاعتماد على الذات.

من جهته أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني أحمد الفهيد أن المؤسسة تعمل في خططها وبرامجها الاستراتيجية على رفع نوعية وكفاءة التعليم والتدريب وتشجيع الإبداع والابتكار وتنمية الشراكة المجتمعية في المملكة بما يحقق تطلعات رؤية 2030 وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف الفهيد أن المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة يدرس به 400 طالبة ويعد الأول من نوعه المتخصص في هذا المجال في المملكة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤسسة تسعى من خلال برامجها وأنشطتها المتعددة إلى الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة التي يتطلبها سوق العمل بالمملكة.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
04:33 PM

وزير العمل يفتتح أول معهد نسائي للسياحة والضيافة بالمملكة

يستقبل 400 طالبة لتدريب وتأهيل الفتيات للتوظيف في المجال

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خالد خليل - الرياض
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افتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة لتدريب وتأهيل الفتيات للتوظيف في مجال السياحة والفندقة في المملكة.

وفي هذا الإطار شهد الوزير الراجحي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال السياحة والفنادق لتدريب وتوطين الوظائف النسائية لهذه الشركات بعد حصولها على المؤهلات التعليمية والعملية في مختبرات المعهد المجهزة حسب معايير التدريب الفندقي العالمية ومنحها الفرصة في العمل والتطور والاعتماد على الذات.

من جهته أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني أحمد الفهيد أن المؤسسة تعمل في خططها وبرامجها الاستراتيجية على رفع نوعية وكفاءة التعليم والتدريب وتشجيع الإبداع والابتكار وتنمية الشراكة المجتمعية في المملكة بما يحقق تطلعات رؤية 2030 وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف الفهيد أن المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة يدرس به 400 طالبة ويعد الأول من نوعه المتخصص في هذا المجال في المملكة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤسسة تسعى من خلال برامجها وأنشطتها المتعددة إلى الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة التي يتطلبها سوق العمل بالمملكة.

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