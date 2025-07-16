النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث الصحة للفئة الخطرة: اطمئنوا لو أصابكم كورونا.. واتخذوا هذا الإجراء سريعًا

أكد أن المملكة أفضل وأميز فيما يخص الخبرة والقدرة على التعامل مع تداعيات الفيروس

وجّه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، رسالة تطمين للفئات الأكثر تعرضًا للخطر فيما يتعلق بفيروس كورونا، وهي فئات ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، مفادها أن عليهم عدم التردد في طلب الرعاية الصحية بشكل سريع حال تعرضهم للإصابة للحصول على أفضل نتائج علاجية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا المستجد الذي استعرض من خلاله متحدث الصحة الفئات الأكثر خطورة عند الإصابة بفيروس كورونا، وإجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوصات، وأجاب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال "العبدالعالي": من المهم جدًا أن نقدم توصيات هامة للمصنفين ضمن الفئة الخطرة، والمقصود بالفئة الخطرة عند الإصابة بفيروس كورونا هو أن تكون الأعراض والمضاعفات أعلى من الآخرين، وهذا ما نقصده بكلمة الخطورة.

وأضاف: عالميًا نحن نتمتع بشكل عام بالخبرة والقدرة الصحية على التعامل مع هذا الفيروس أفضل وفِي المملكة ، تميز أكبر في هذا الصدد، ولذلك نقول لهذه الفئات أن تطمئن وأن تبادر في حال الإصابة بالحصول على الخدمات الصحية الموجودة ورعاية الممارسين والمختصين الصحيين والأطباء القادرين دائمًا على تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأردف: يجب عدم التردد بطلب الرعاية الصحية والذهاب مباشرة للمستشفيات والمراكز الصحية عند بدء ظهور أعراض المرض، لأنه كلما كانت الرعاية الصحية مقدمة بشكل أسرع كانت النتائج أفضل.

يذكر أن الفئات الأكثر خطورة للإصابة فيروس كورونا الجديد تشمل "كبار السن، ومرضى السكري، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى القلب والأوعية الدموية، وذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، والمصابين بنقص المناعة المكتسب، ومرضى الكلى المزمنة، ومرضى السرطان، والنساء الحوامل والمرضعات، وضعف المناعة، والمصابين بالسمنة الشديدة".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الصحة للفئة الخطرة: اطمئنوا لو أصابكم كورونا.. واتخذوا هذا الإجراء سريعًا
سبق

وجّه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، رسالة تطمين للفئات الأكثر تعرضًا للخطر فيما يتعلق بفيروس كورونا، وهي فئات ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، مفادها أن عليهم عدم التردد في طلب الرعاية الصحية بشكل سريع حال تعرضهم للإصابة للحصول على أفضل نتائج علاجية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا المستجد الذي استعرض من خلاله متحدث الصحة الفئات الأكثر خطورة عند الإصابة بفيروس كورونا، وإجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوصات، وأجاب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال "العبدالعالي": من المهم جدًا أن نقدم توصيات هامة للمصنفين ضمن الفئة الخطرة، والمقصود بالفئة الخطرة عند الإصابة بفيروس كورونا هو أن تكون الأعراض والمضاعفات أعلى من الآخرين، وهذا ما نقصده بكلمة الخطورة.

وأضاف: عالميًا نحن نتمتع بشكل عام بالخبرة والقدرة الصحية على التعامل مع هذا الفيروس أفضل وفِي المملكة ، تميز أكبر في هذا الصدد، ولذلك نقول لهذه الفئات أن تطمئن وأن تبادر في حال الإصابة بالحصول على الخدمات الصحية الموجودة ورعاية الممارسين والمختصين الصحيين والأطباء القادرين دائمًا على تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأردف: يجب عدم التردد بطلب الرعاية الصحية والذهاب مباشرة للمستشفيات والمراكز الصحية عند بدء ظهور أعراض المرض، لأنه كلما كانت الرعاية الصحية مقدمة بشكل أسرع كانت النتائج أفضل.

يذكر أن الفئات الأكثر خطورة للإصابة فيروس كورونا الجديد تشمل "كبار السن، ومرضى السكري، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى القلب والأوعية الدموية، وذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، والمصابين بنقص المناعة المكتسب، ومرضى الكلى المزمنة، ومرضى السرطان، والنساء الحوامل والمرضعات، وضعف المناعة، والمصابين بالسمنة الشديدة".

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
05:01 PM

متحدث الصحة للفئة الخطرة: اطمئنوا لو أصابكم كورونا.. واتخذوا هذا الإجراء سريعًا

أكد أن المملكة أفضل وأميز فيما يخص الخبرة والقدرة على التعامل مع تداعيات الفيروس

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
8,240

وجّه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، رسالة تطمين للفئات الأكثر تعرضًا للخطر فيما يتعلق بفيروس كورونا، وهي فئات ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، مفادها أن عليهم عدم التردد في طلب الرعاية الصحية بشكل سريع حال تعرضهم للإصابة للحصول على أفضل نتائج علاجية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا المستجد الذي استعرض من خلاله متحدث الصحة الفئات الأكثر خطورة عند الإصابة بفيروس كورونا، وإجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوصات، وأجاب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال "العبدالعالي": من المهم جدًا أن نقدم توصيات هامة للمصنفين ضمن الفئة الخطرة، والمقصود بالفئة الخطرة عند الإصابة بفيروس كورونا هو أن تكون الأعراض والمضاعفات أعلى من الآخرين، وهذا ما نقصده بكلمة الخطورة.

وأضاف: عالميًا نحن نتمتع بشكل عام بالخبرة والقدرة الصحية على التعامل مع هذا الفيروس أفضل وفِي المملكة ، تميز أكبر في هذا الصدد، ولذلك نقول لهذه الفئات أن تطمئن وأن تبادر في حال الإصابة بالحصول على الخدمات الصحية الموجودة ورعاية الممارسين والمختصين الصحيين والأطباء القادرين دائمًا على تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأردف: يجب عدم التردد بطلب الرعاية الصحية والذهاب مباشرة للمستشفيات والمراكز الصحية عند بدء ظهور أعراض المرض، لأنه كلما كانت الرعاية الصحية مقدمة بشكل أسرع كانت النتائج أفضل.

يذكر أن الفئات الأكثر خطورة للإصابة فيروس كورونا الجديد تشمل "كبار السن، ومرضى السكري، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى القلب والأوعية الدموية، وذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، والمصابين بنقص المناعة المكتسب، ومرضى الكلى المزمنة، ومرضى السرطان، والنساء الحوامل والمرضعات، وضعف المناعة، والمصابين بالسمنة الشديدة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,916
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,090

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة